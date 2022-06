S'acaba Juny i sembla que les últimes hores les empreses s'afanyen per tancar els processos de selecció de les ofertes de treball a Girona abans del període de vacances.

Recorda que si ets empresa o autònom i busques personal , pots inserir la teva oferta de feina perquè puguem donar-te cobertura a tots els nostres mitjans i aconseguir així una important borsa de candidats.

OFERTES DE TREBALL A GIRONA

OPERARI DE PRODUCCIÓ

Empresa del sector de l’alimentació cerca a un/a operari/a per a realitzar les següents tasques: Control de fabricació i de qualitat del producte, Manteniment, ordre i neteja del lloc de treball i supervisió de l’equip del torn de cap de setmana. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Operari de producció en Girona.

ASSESSOR COMERCIAL PER A DIARI DE GIRONA

Diari de Girona selecciona un assessor/a comercial amb perfil digital per ampliar el seu equip. Es busca un/a professional habituat/da a treballar per objectius i amb un CRM. Imprescindible parlar català, carnet de conduir i vehicle propi. Es valoraran coneixements de Marketing digital.

Les principals tasques del lloc de treball són:

-Gestió de la cartera de clients: prospecció comercial i captació de clients nous.

-Comercialització de productes principalment digitals.

-Implicació en tot el procés de venda: preparació de propostes, seguiment de les campanyes, anàlisi de resultats, etc.

S’ofereix:

-Estabilitat laboral.

-Possibilitat de desenvolupament professional en una empresa en plena expansió.

-Jornada completa.

-Sou fixe + comissions.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'assessor/a comercial a Girona.

PERSONAL PER A INVENTARI A GRANS SUPERFÍCIES DIES PUNTUALS

Una empresa de grans superfícies situada a Girona cerca personal per fer inventaris en dies puntuals. No cal experiència prèvia. Inscripcions i més informació a l'oferta de PERSONAL PER A INVENTARI A GRANS SUPERFÍCIES DIES PUNTUALS – GIRONA.

REPONEDOR/A

Tens experiència treballant a supermercats? Estem buscant reponedors/es per a un supermercat de Palafrugell. Inscripcions i més informació a l'oferta de Reponedor/a a Palafrugell.

MOSSO/A DE MAGATZEM

La persona seleccionada s´encarregarà de fer preparació de comandes i la càrrega dels vehicles. S’ofereixen dues vacants possibles. Inscripcions i més informació a l'oferta de Mosso/a de Magatzem Olot.

AUXILIAR ADMINISTRATIU JUNIOR

Important empresa ubicada a Sant Feliu de Buixalleu, especialitzada en el sector de recuperació i reciclatge, amb una gran presència nacional i internacional, està buscant un/a auxiliar administratiu/a comptable. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Auxiliar administratiu júnior a Sant Feliu de Buixalleu.

CAMIONER

Les seves funcions seran la conducció de camions de residus i transports a França. Es requereix: tenir carnet C o E+CAP, valorable carn d'ADR, tràiler i maneig de braç articulat, disponibilitat de fer hores extres, residència propera al lloc i experiència en conducció de camions de residus. Inscripcions i més informació a l'oferta de Camioner a Vilamalla.

MECÀNIC DE VEHICLES INDUSTRIALS

Selecció d'una persona que estigui acostumada a treballar amb vehicles industrials per treballar al taller propi de l'empresa. S´ofereix contracte inicial per ETT, amb possibilitat d´incorporació a empresa, i horari de dilluns a divendres (De 7 a 17 o de 8 a 18 hores). Inscripcions i més informació a l'oferta de Mecànic de vehicles industrials a Hostalric.

MAQUINISTA INDUSTRIAL

Empresa especialitzada en el sector de recuperació i reciclatge amb una gran presència nacional i internacional, ubicada a Hostalric, està buscant un maquinista amb experiència en l'ús de grua i que tingui carnet de carretó. Inscripcions i més informació a l'oferta de Maquinista industrial a Hostalric.

TÈCNIC DE MANTENIMENT

En dependència del seu supervisor, el candidat es responsabilitzarà de fer el manteniment preventiu i correctiu de la maquinària en línia (majorment mecànic), revisar entrades i sortides en PLC per a la detecció d'avaries i informar el responsable davant les incidències trobades i tenir un control de l'estoc de recanvis amb ell. Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic de manteniment (Garrotxa) a Girona.

COORDINADOR DE PRODUCCIÓ

Els requisits per optar a aquesta oferta són: aportar experiència en una posició similar, en gestió de la producció a nivell industrial, demostrar ser capaç de treballar en equip i ser una persona organitzada a les metodologies diàries, tenir capacitat d'adaptació als canvis ràpids que s'originen durant el transcurs del torn per poder prioritzar les tasques en producció. Inscripcions i més informació a l'oferta de Coordinador de producció a Girona.

COMPTABLE SÈNIOR

Empresa amb més d´un segle d´història i ubicada a Girona selecciona Contable Senior. La seva principal activitat és la distribució d'energia i donar solució a la facilitat de la informació a nivell internacional a través de xarxes de distribució d'electricitat de, principalment, xarxes de comunicació. Inscripcions i més informació a l'oferta de Comptable Senior a Girona – incorporació immediata a Girona.

Si encara no has trobat la teva oportunitat, pots consultar més llocs vacants clicant a totes les nostres ofertes de feina.