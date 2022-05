Amb les ofertes de feina a Girona que posem avui a la teva disposició donem a conèixer la varietat de perfils que hi poden optar-hi, des de Teleoperadors amb idiomes per a agències de viatges, enginyers, electricistes industrials, administratius i fins i tot educadors canins. Vols començar a treballar? T'ajudem a aconseguir-ho.

Recorda que si ets empresa o autònom i busques personal, pots inserir la teva oferta de feina perquè puguem donar-te cobertura a tots els nostres mitjans i aconseguir així una important borsa de candidats.

OFERTES DE TREBALL A GIRONA

EDUCADOR/A CANÍ. El client és un important Resort per a gossos situat al Pla de l'Estany que necessita incorporar una persona per formar part del seu equip. Entre les seves funcions hi ha l'educació canina, la modificació de conducta i el tracte amb els clients. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Educador/a caní a Banyoles.

MANIPULADOR/A SECTOR FARMACÈUTIC. Adecco Outsourcing cerca manipuladors/es de magatzem amb disponibilitat de desplaçament a Campllong. Es requereix coneixement en radiofreqüència, disponibilitat d'incorporació immediata i valorable experiència en indústries dalimentació o farmàcia. Inscripcions i més informació a l'oferta de Manipulador/a sector farmacèutic/a Girona.

PREPARADOR/A COMANDES. La persona seleccionada s´encarregarà de fer preparació de comandes i la càrrega dels vehicles. S’ofereixen tres vacants possibles: una en torn de matí de 4 a 12h; una altra, en torn de tarda de 13 a 21h i; finalment; una en torn de nit de 21h a 6h. Cal tenir disponibilitat per treballar els dissabtes pel matí. Inscripcions i més informació a l'oferta de Preparador/a Comandes en Olot.

ELECTRICISTA INDUSTRIAL. ¿Tens experiència realitzant tasques d’electricista en el sector industrial? Busques feina estable? Aquesta pot ser la teva oportunitat! La persona seleccionada haurà de realitzar les següents funcions: manteniment elèctric, canalitzacions, instal-lacions i cuadres elèctrics. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Electricista Industrial en Olot.

ENGINYER/A POLIVALENT. Important empresa especialista en mobles i accessoris per a botigues ubicada a la Garrotxa precisa incorporar un/a enginyer/a mecànic/a. S’ofereix: contracte estable directament per empresa, jornada laboral de 40h setmanals, amb un horari partit de dilluns a dijous de 8h a 13.15h i de 14h a 17h, divendres intensiu de 7h a 13.15h. i salari segons conveni i vàlua del/la candidat/a. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Enginyer/a polivalent en Olot.

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA. Iman Temporing Figueres necessita incorporar de manera immediata un Auxiliar Administratiu per a empresa industrial situada a Vilafant, amb formació de Cicle Mitjà o Superior en Administració i experiència demostrable en lloc similar. Inscripcions i més informació a l'oferta d'AUXILIAR ADMINITRATIU/A (VILAFANT).

TELEOPERADORS PER AL SECTOR DEL TURISME (EN ALEMANY & ANGLÈS). Busques una feina estable i entretinguda? Aleshores demostra'ns la teva passió pels viatges, conèixer diferents cultures i el servei al client. Inscripcions i més informació a l'oferta de Teleoperadors per al sector del turisme (a Alemán & Inglés) des de casa a Girona.

Si encara no has trobat la teva oportunitat, pots consultar més llocs vacants clicant a totes les nostres ofertes de treball.