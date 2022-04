Els candidats registrats al nostre portal d'ocupació iberempleos.es tenen l'avantatge d'inscriure's a les ofertes de treball a Girona en qüestió de segons, ja que des de qualsevol dispositiu mòbil poden accedir i registrar-se a la vacant que més s'ajusti amb els seus interessos. La selecció d'avui abasta diversos perfils i poblacions de la província perquè ningú no es quedi sense la seva oportunitat.

Recorda que si ets empresa o autònom i busques personal, pots inserir la teva oferta de treball perquè puguem donar-te cobertura a tots els nostres mitjans i aconseguir així una important borsa de candidats.

OFERTES DE TREBALL A GIRONA

Empresa del sector industrial general, situada a Aiguaviva, necessita incorporar un MOSSO DE MAGATZEM. Aquesta persona realitzara les següents funcions: càrrega i descàrrega amb carretó, manteniment de la neteja i l’ordre del magatzem i muntatge de components. Inscripcions i més informació a l'oferta de Mosso de magatzem en Aiguaviva.

Empresa dedicada al sector químic cerca un/a OPERARI/A NETEJA amb carnet de carretoner vigent. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Operari/a neteja en Riudellots de la Selva.

A Eurofirms necessitem incorporar un/a CAMBRER /A per treballar en empresa del sector de l’Hosteleria situada a Girona. Cerquem a una persona autònoma, responsable i amb capacitat per prendre decisions. Valorable residència propera al lloc de treball. Inscripcions i més informació a l'oferta de Cambrer /a en Girona.

Empresa del sector comerç situada a Lloret de Mar necessita incorporar a un CAIXER /A – REPOSADOR /A. La persona seleccionada realitzarà les següents funcions: reposició dels productes, cobrament en caixa, tancament i arqueig de caixa, ordre i neteja del lloc de treball, etc. Inscripcions i més informació a l'oferta de Caixer /a – Reposador /a en Lloret de Mar.

Important empresa del sector carni, ubicada a la localitat d'Hostalric, busca CONDUCTOR/A DE TRAILER amb experiència mínima de dos anys i disponibilitat d'incorporació immediata. Inscripcions i més informació a l'oferta de Conductor/a de tràiler a Hostalric.

Prestigiosa escola del sector de l'educació, situada a Girona, necessita incorporar un TEACHER ASSISTANT amb anglès bilingüe i/o nadiu. S'ofereix contracte estable per ETT, més incorporació a empresa i jornada completa de 40 hores setmanals de dilluns a divendres en torn partit, entre les 09:00 hi les 17:30 h, amb els descansos establerts per llei. Inscripcions i més informació a l'oferta de Teacher Assistant a Girona.

Des d'IMAN TEMPORING necessiten incorporar 3 MOSSOS/ES DE MAGATZEM (PREPARACIÓ DE COMANDES AMB PDA) en empresa ubicada a Hostalric. Inscripcions i més informació a l'oferta de Mosso/a de Magatzem (Preparació de comandes amb PDA) a Hostalric.

Si t'agrada el tracte amb les persones i vols un projecte amb desenvolupament professional, aquesta oportunitat t'interessarà. Spring selecciona COMERCIAL DE RRHH. S'ofereix horari de dilluns a divendres de 9 a 18 hores i un salari fix, més bonus mensual amb importants beneficis socials. Inscripcions i més informació a l'oferta de Comercial de RRHH a Girona (Hostaleria) (TAG).

Adecco selecciona TÈCNIC/A ATENCIÓ AL CLIENT per incorporar-se a una empresa que està transformant el món del moble i la decoració. Inscripcions i més informació a l'oferta de TÈCNIC/A ATENCIÓ AL CLIENT AMB FRANCÈS I/O ALEMANY ESTABLE (SILS).

T'agradaria treballar com a dependent durant l'època d'estiu? Es busca DEPENDENT/A DE BOTIGA D'ARTICLES DE PORCELLANA per atenció al client, venda al detall i assessorament. Inscripcions i més informació a l'oferta de Dependent/a de botiga d'articles de porcellana a Bisbal d'Empordà (La).

Si encara no has trobat la teva oportunitat, pots consultar més llocs vacants clicant a totes les nostres ofertes de treball.