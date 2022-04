Les oportunitats per trobar feina a Girona en aquests moments són molt variades. Comprova-ho a la següent selecció d' ofertes de treball a Girona , on trobaràs vacants per a diferents perfils professionals.

OFERTES DE TREBALL A GIRONA

IAD España selecciona 10 AGENTS IMMOBILIARIS . A iad Espanya (filial del grup iad Internacional), estem buscant agents associats amb ganes de crear la seva pròpia agència immobiliària digital. Inscripcions i més informació a l'oferta d'agent immobiliari a Girona.

Des d' Eurofirms seleccionem un/a soldador/a TIG per a un lloc de treball estable en una empresa ubicada a Palamós. Inscripcions i més informació a l'oferta de Soldador/a TIG a Palamós.

Tens estudis en Informàtica, experiència en el sector industrial i busques un nou repte laboral? ADECCO selecciona TÈCNIC/A IT per Olot. Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic/a IT en Olot.

Acabes de graduar-te i vols començar a desenvolupar la teva carrera professional? Amb Sanofi ho pots fer. Participa al programa Sanofi Learning Program i uneix-te a un equip de treball compromès amb la salut de les persones. Inscripcions i més informació a l'oferta de Comunications Industrial Site-Sanofi a Riells i Viabrea.

Des de l'oficina d'Adecco Girona, col·laborem amb important empresa del sector metall, que necessita incorporar persona per treballar com a Operari/a mecanitzat, com a torner/a, o fresador/a per programar les màquines CAD CAM seguint les especificacions del dissenyador/a per tal d'obtenir una peça d'alta qualitat complint els terminis i especificacions requerides. Inscripcions i més información a l'oferta d'Operari/a Programador/a CNC a Riudellots de la Selva.

Estàs buscant feina com a tècnic/a de manteniment industrial, especialment elèctric? Disposes de CFGM o CFGS de Mecànic/a o Manteniment? Busques una estabilitat laboral i resideixes a prop de La Selva? Si les teves respostes són afirmatives, no ho dubtis, apunta't i t'informarem. Inscripcions i més informació a L'oferta de TÈCNIC/A MANTENIMENT INDUSTRIAL a Vidreres.

Cal CUINER/A per a un alberg de l'Alt Empordà. Es requereixen dos anys d'experiència en lloc similar i residència propera al lloc de treball. Inscripcions i més informació a l'oferta de Cuiner/a a Girona.

Des de l'Oficina d'Adecco de Girona, col·laborem amb una important entitat bancària amb presència nacional i que està en ple procés d'expansió. Per aquest motiu seleccionem per formar part del seu equip 5 assessors/es de banca personal per a la província de Girona. Inscripcions i més informació a l'oferta d'ASSESOR/A BANCA PERSONAL a Girona.

Des de l’oficina dAdecco de Girona seleccionem un PRICING DATA ANALYITICS adjunt al controller que s'incorpori a un important grup de distribució del sector alimentació de la zona de la comarca de la Garrotxa. Inscripcions i més informació a l'oferta de Data Pricing Analyst en Olot.

Es busca COMERCIAL CANAL HORECA per a Girona. T'agrada el tracte amb el client i les vendes? Disposes d'experiència en venda al canal horeca i a la venda de productes per a sector hostaleria, i estàs buscant un nou repte professional?. Inscripcions i més informació a l'oferta de Comercial canal horeca a Girona.

Grupo Crit selecciona ADMINISTRATIU/VA LOGÍSTICA A CELRÀ. Si comptes amb experiència prèvia de 2 anys aquest lloc és teu. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Administratiu/va logística a Celrá.