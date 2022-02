Les ofertes de treball a Girona que destaquem aquesta setmana tenen interessants oportunitats per a diversos perfils tècnics. Des de soldadors, fins a operaris, passant per enginyers i tècnics poden trobar feina a les següents línies.

OFERTES DE TREBALL A GIRONA

GRUP IMAN selecciona:

SOLDADOR/A TIG (FIGUERS)

Publicat: 31/01/2022 – 18:10

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Important empresa del sector metall de Figueres necessita incorporar SOLDADOR/A TIG amb experiència demostrable.

Funcions: Soldadura estructures metal.liques i ferro.

Horari: De 8-13h i de 15-18h dilluns a divendres.

Inscripcions i més informació a l'oferta de SOLDADOR/A TIG (FIGUERS).

FRIGORISTA per a Olot

Publicat: 31/01/2022 – 13:13

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Grup internacional dedicat a l'enginyeria industrial i al desenvolupament d'infraestructures, està cercant UN/A FRIGORISTA per a planta industrial situada a la zona d'OLOT.

La persona seleccionada s'encarregarà de la realització del muntatge, manteniment i reparació d'instal·lacions frigorífiques amb la qualitat requerida, garantit la reglamentació vigent i en condicions de seguretat i de respecte al medi ambient.

Inscripcions i més informació a oferta de FRIGORISTA a Olot.

SOLDADOR/A TIG ALUMINI per a Banyoles

Publicat: 31/01/2022 – 12:11

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Consolidada empresa de serveis de fabricació integral de peces metàl·liques, està buscant per ampliar la seva plantilla: UN/A SOLDADOR/A TIG per a peces d'alumini.

Inscripcions i més informació a l'oferta de SOLDADOR/A TIG ALUMINIO a Banyoles.

SOLDADOR/A TIG INOXIDABLE per a Banyoles

Publicat: 31/01/2022 – 12:11

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Important empresa metal·lúrgica dedicada al disseny i fabricació de components industrials, situada al Pla de l'Estany, està a la recerca d'UN/A SOLDADOR/A TIG d'INOXIDABLE per al seu departament de fabricació, per a una posició estable.

Inscripcions i més informació a l'oferta de SOLDADOR/A TIG INOXIDABLE a Banyoles.

TÈCNIC/A D'APROVISIONAMENT – SECTOR METALL per a Banyoles

Publicat: 31/01/2022 – 12:11

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Des de l'Oficina d'Iman Girona necessitem incorporar, per a una empresa amb projectes estimulants del sector del metall, dedicada al disseny i fabricació de components metàl·lics a mida: UN/A TÈCNIC/A D'APROVISIONAMENT PER AL DEPARTAMENT LOGÍSTIC.

Sota la supervisió del cap de taller, la persona seleccionada es responsabilitzarà del control d'entrada i eixida de material i la verificació de peces segons plànols.

Inscripcions i més informació a l'oferta de TECNICO/A D'APROVISIONAMENT – SECTOR METALL a Banyoles.

Adecco selecciona:

AJUDANT/A MECÀNIC/A INDUSTRIAL – TORN NIT per a Vilamalla

Publicat: 01/02/2022 – 13:19

- Contracte indefinit.

- Jornada parcial – indiferent.

Des de l'oficina d'Adecco Girona, col·laborem amb una important empresa de serveis de manteniment industrial, que necessiten incorporar una persona amb experiència en l'àmbit de mecànica industrial per al torn de nit.

Oferim incorporació directa per empresa, negociació salarial en funció d'experiència del candidat, horari de dilluns a divendres de 18.00ha 02.00h.

Inscripcions i més informació a oferta d'ajudant/a mecànic/a industrial – Torno noche a Vilamalla.

MUNTADOR/A MECÀNIC/A MAQUINÀRIA NOVA per a Sant Gregori

Publicat: 01/02/2022 – 12:50

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Des de l'oficina d'Adecco Girona, col·laborem amb una important empresa de serveis de manteniment industrial i fabricació de maquinària, que necessiten incorporar una nova persona amb experiència en l'àmbit de muntatge de maquinària i/o mecànica industrial.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Montador/a mecànic/a maquinària nova a Sant Gregori.

SOLDADOR/A per a Sant Gregori

Publicat: 01/02/2022 – 12:49

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Des de l'oficina d'Adecco Girona, col·laborem amb important empresa de Serveis de manteniment industrial i fabricació de maquinària, que necessiten incorporar una nova persona amb experiència en soldadura TIG-MIG, Electrodo i Fil.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Soldador/a a Sant Gregori.

OPERARI/A QUALITAT RIPOLLÈS

Publicat: 31/01/2022 – 15:49

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Empresa del sector de l'alimentació del Ripollès està buscant incorporar una persona per desenvolupar tasques de qualitat. Les funcions a realitzar són les següents:

- Preparació de mostres per clients.

- Enviar les mostres per analitzar.

- Registrar mensualment les neteges.

- Suport de qualitat a la producció.

Es tracta d'un contracte de substitució amb possibilitat de continuïtat.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Operari/a Qualitat Ripollès.

OPERARI/A CAP DE SETMANA per a Ripoll

Publicat: 31/01/2022 – 15:49

- Jornada completa.

Important empresa del sector alimentari està buscant operaris per treballar en el 4rt torn de la seva empresa.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Operari/a Cap de Setmana a Ripoll.

ENGINYER/A ELECTRÒNIC/A DESENVOLUPAMENT SOFTWARE I HARDWARE per a Olot

Publicat: 28/01/2022 – 17:49

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Empresa tecnològica especialitzada en solucions de Connectivitat i IOT pels sectors de la Mobilitat, Automoció, Pharma, e-Health i Indústria, que ofereix servei a 3 dels 5 continents i a regions com Europa, Índia i Japó, està cercant Enginyers/es Electrònics/ques que tinguin passió per la tecnologia i ganes de créixer professionalment per incorporar a les principals àrees de negoci, amb un pla formatiu inicial per fer més fàcil el període dadaptació.

Inscripcions i més informació a oferta d'Enginyer/a electrònic/a Desenvolupament Software i Hardware a Olot.

TÈCNIC/A DE QUALITAT PACKAGING per a Olot

Publicat: 28/01/2022 – 17:49

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Per aquesta posició es requereix:

- CFGM/CGFS a Qualitat o similar.

- Experiència com a Tècnic/a de Qualitat al sector del Packaging o Indústria Alimentària.

- Anglès nivell B2 per poder viatjar de formar puntual a UK.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic/a de Qualitat Packaging a Olot.

ELECTROMECÀNIC/A INDUSTRIAL per a Girona

Publicat: 28/01/2022 – 16:49

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Seleccionem un ELECTROMECÀNIC/A per formar part d'una empresa situada a rodalies de Girona dedicada al manteniment industrial.

T'ocuparàs del manteniment i la reparació de la maquinària dels diferents clients de la zona. Tant a nivell elèctric com a mecànic.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Electromecànic/a Industrial a Girona.

ADMINISTRATIU/IVA DE PRODUCCIÓ per a Olot

Publicat: 28/01/2022 – 12:49

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Per aquesta posició és requreix:

- CFGM O CFGS a Administració.

- Experiència realitzant tasques iguals o similars a les nomenades.

- Disponibilitat per treballar en torn partit de lunes a divendres de 8h a 13h i de 15h a 18h i els divendres de 8h a 15h.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Administratiu/va de producció a Olot.

ELECTRICISTA INDUSTRIAL per a Girona

Publicat: 28/01/2022 – 12:19

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Des de l'oficina d'Adecco Girona, col·laborem amb una important empresa de serveis de manteniment industrial i fabricació de maquinària, que necessiten incorporar una nova persona amb experiència en l'àmbit d'electricitat industrial.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Electricista Industrial a Girona.