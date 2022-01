Les ofertes de treball a Girona seleccionades per a aquesta setmana van dirigides a un ampli ventall de perfils i sectors. Des d'enginyers fins a administratius, passant per dependents, personal per a hostaleria, electromecànics, etc. Més de 60 oportunitats per no deixar escapar.

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA – HORARI PARCIAL TARDA

Des de l'oficina d'IMAN Temporing Girona seleccionem un/a auxiliar administratiu/va mitja jornada per a una important empresa del sector alimentari situada a la zona de Banyoles per realitzar funcions com atenció telefònica, gestió i arxiu de documentació generada diàriament, gestió d'agenda, així com altres tasques administratives de suport.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA – HORARI PARCIAL TARDE a Banyoles.

CAMBRER/A

Busquem un cambrer per a reconegut restaurant de Girona capital. La persona seleccionada s'encarregarà d'atendre i assessorar els clients, servir taules i cobrar.

Inscripcions i més informació a oferta de CAMBRER/A a Girona.

AJUDANT/A DE CUINA

Des de l'oficina de Girona d'Iman Temporing busquem ajudants/es de cuina i/o cuiner/a per a una important empresa del sector d'hostaleria especialitzada en cuina tradicional situada a Girona per desenvolupar les funcions requerides al lloc com és la preparació i elaboració dels plats.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'AJUDANT/A DE CUINA a Girona.

INVENTARISTA – TEMPORAL

Estem a la recerca de diversos perfils per a un inventari el dilluns dia 24/01/21 a una gran superfície ubicada a la zona de SALT. La jornada és aproximadament de 4 hores, en horari de nits de 21 a 1 hores.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'INVENTARISTA – TEMPORAL a Salt.

DEPENDENT/A COMERÇ -GIRONA CAPITAL (TEMPORAL)

Estem a la recerca d'un/a Dependent/a per a incorporació immediata a la botiga de Girona Capital per a un període d'una setmana.

Inscripcions i més informació a l'oferta de DEPENDENT/A COMERÇ -GIRONA CAPITAL (TEMPORAL).

CONSULTOR/A RRHH

Actualment seleccionem un/a Consultor/a de RRHH per a la delegació de Figueres, qui s'ocupi de dur a terme tots els processos de selecció de la seva cartera de clients assignats a la zona.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Consultor/a RRHH Figueres.

EXPORT AREA MANAGER

Aquí treballaràs com Export Area Manager d´una important empresa del sector industrial ubicada a la comarca del Baix Empordà, dedicada a la venda i producció de maquinària en l´àmbit industrial.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Export Area Manager – Girona a Bisbal d'Empordà (La).

ADMINISTRATIU/VA EXPORTACIÓ AMB FRANCÈS

Si tens experiència en administració, t'interessa un lloc d'Administratiu d'Exportació amb francès i adquirir experiència en una empresa amb presencia multinacional, no ho dubtis i segueix llegint! Es tracta d'un lloc d'administració d'exportació on donaràs suport en processos administratius d'exportació.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Administratiu Exportació amb Francès a Bisbal d'Empordà (La).

AUXILIAR MÀQUINA PAPER GARROTXA

Empresa de la Garrotxa està buscant a una persona que tingui ganes d´aprendre i formar-se. Es busca algú amb experiència en el sector industrial, preferiblement en el sector del paper, el cartró i les arts gràfiques.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Auxiliar Màquina Paper Garrotxa a Olot.

MOSSO/A DE MAGATZEM

Busques una feina dinàmica al Ripollès? Tens el carnet de toro en vigor? Si les respostes són afirmatives, aquesta oferta et pot interessar! Empresa del sector del metall del Ripollès està buscant incorporar a una persona per dur a terme funcions de mosso/a dins del seu magatzem.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Mosso/a de Magatzem Ripollès.

TÈCNIC/A ELECTROMECÀNIC/A O ELECTRÒNIC/A

Empresa del sector de l'alimentació (no càrnic) està buscant incorporar a una persona per dur a terme tasques de manteniment preventiu i correctiu.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic/a Electromecànic/ao Electrònic/a a Olot.

ASSESSOR SUPERIOR FISCAL

Un grup empresarial dedicat a oferir solucions a nivell de fiscalitat a grups d'àmbit multinacional busca candidat per a l'assessorament i planificació fiscal per grans empreses, principalment dins l'àmbit de l'Impost sobre Societats, l'IVA, l'IRPF i en la determinació de preus de transferència.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Senior Tax Advisor a Girona.

ELECTROMECÀNIC/A (MUNTATGE INDUSTRIAL)

Estàs cercant un nou projecte professional? Disposes del cicle formatiu en electromecànic/a? Si és així i t'agradaria formar part d'un nou repte on el teu objectiu serà el muntatge de maquinària industrial, et volem conèixer!

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Electromecànic/a (muntatge industrial) a Girona.

ENGINYER/A INDUSTRIAL

Des d'Adecco Girona, col·laborem amb important empresa ubicada a les rodalies de Girona, que necessita incorporar un/a Enginyer/a industrial per incorporar-se de manera estable al seu equip d'enginyeria.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'enginyer/a industrial a Girona.

REPARTIDOR/A

Disposes del carnet B vigent, i tagrada l'atenció al client? Si busques un projecte estable, aquesta oferta et pot interessar. Busquem un/a repartidor/a de productes d'alimentació (snacks, cafè, etc.) per la zona de Girona.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Repartidor/a a Girona.

UN/A DEPENDENT/A

La delegació de Grup Crit ETT Granollers inicia procés de selecció per a la incorporació com a dependent/a per a important client.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Un/a Dependent/da a Girona.