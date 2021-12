T'oferim una àmplia selecció d'ofertes de treball a Girona perquè puguis començar el mes de la millor manera possible, amb feina. Consulta aquí les funcions i requisits i inscriu-te aquí mateix a la vacant que més t'interessi.

AUXILIAR ADMINISTRATIU/V DEPARTAMENT LOGÍSTIC

Reconeguda empresa del sector logístic, que ofereix solucions globals de distribució als seus clients, està a la recerca d'un auxiliar administratiu per al seu departament logístic.

Sota la supervisió del cap de departament, la persona seleccionada s'encarregarà de dur a terme gestions administratives com:

-Organització i assignació de rutes de repartiment.

-Liquidacions d'albarans.

-Tasques datenció als repartidors.

Inscripcions i més informació a oferta d'AUXILIAR ADMINISTRATIU/A DEPARTAMENT LOGÍSTIC-GIRONA.

ADMINISTRATIU/A RRHH AMB FRANCÈS

Consolidada empresa industrial ubicada a les rodalies de Figueres necessita incorporar Administratiu/va amb Francès per a la gestió del seu departament de RRRHH i laboral.

Inscripcions i més informació a oferta d'ADMINISTRATIU/VA RRHH AMB FRANCES (ALT EMPORDA) a Figueres.

DINAMITZADOR/A RESIDÈNCIA GENT GRAN

Seleccionem dinamitzador/a gent gran per la residència de Cassà de la Selva. S'ocuparà de dissenyar i executar les activitats per a la gent gran del centre. També de definir, crear i adaptar, conjuntament amb l'equip tècnic, les activitats i el material necessari per dur a terme el programa socioeducatiu del centre. Així com promoure la participació de les persones ateses a les activitats socioculturals.

Inscripcions i més informació a oferta de Dinamitzador/a Residència gent gran Cassà de la Selva (temporal).

ADMINISTRATIU/VA DE PRODUCCIÓ

Les funcions que s'hauran de dur a terme són:

-Redacció i manteniment de la documentació de fabricació de tots els llocs de treball.

-Col·laborar amb la cap de producció a organitzar i distribuir la feina entre les persones treballadores.

-Assegurament del compliment del pla productiu, seguiment de les ordres de fabricació incomplets.

-Realització del pla d'ordre i neteja, així com assegurar-ne el compliment.

-Registre i seguiment dels comunicats interns. Demanda de consumibles de producció i millora continua.

-Realització d'indicadors de seguiment de la producció (BTS i OEE).

Inscripcions i més informació a oferta d'Administratiu/va de Producció a Banyoles.

AUXILIAR DE LABORATORI JUNIOR (SECTOR COSMÈTICA)

Les funcions que s'hauran de dur a terme són:

-Preparació de formulacions.

-Observar i analitzar la interacció dels components de la fórmula, així com la determinació de paràmetres fisicoquímics de producte formulats.

-Seguiment d'estabilitats.

-Realització i gestió de documentació i informes.

-Mantenir l'ordre i la neteja de la maquinària, estris i instal·lacions.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Auxiliar de Laboratori Junior (Sector Cosmètica) a Girona.

ENGINYER/A D'OFICINA TÈCNICA

Les funcions a desenvolupar són:

-Dibuixar i realitzar plans de taller.

-Mesurar obres i executar-les.

-Altres tasques pròpies del lloc de treball.

Inscripcions i més informació a oferta d'Enginyer/a d'Oficina Tècnica a Caldes de Malavella.

ADMINISTRATIU/VA DE COMPRES

Les funcions a dur a terme són:

-Introducció de comandes en sistema.

-Introducció i control d'albarans.

-Control de documentació.

-Suport administratiu en tasques pròpies del departament.

-Resolució d'incidències.

-Gestió i contacte amb proveïdors.

Inscripcions i més informació a oferta d'Administratiu/va de Compres a Celrà.

ADMINISTRATIU/VA SUPORT RRHH

Les funcions que s'hauran de dur a terme són:

-Gestió de l'ERP de gestió de personal.

-Gestió d'altes i baixes del personal.

-Gestió de documentació derivada de les tasques de treball.

Inscripcions i més informació a oferta d'Administratiu/va Suport RRHH a Girona.

RESPONSABLE DE MANTENIMENT

Les funcions a dur a terme seran:

-Planificació de les accions de manteniment preventiu i predictiu a realitzar, control i previsió d'estocs, organització del taller, etc.

-Negociar amb els proveïdors i dur a terme els costos del material i les inversions de l'empresa.

-Acompliment normativa mediambiental.

Inscripcions i més informació a oferta de Responsable de Manteniment a Banyoles.

TÈCNIC/A LABORAL

Les funcions que hauràs de dur a terme són:

- Dur a terme els controls de presència diaris dels treballadors, els controls de les hores treballades per part del personal i el control de les vacances les altes i les baixes contractuals i la gestió del règim sancionador.

-Resoldre les dubtes i/o incidències que puguin tenir els treballadors, participarà al procés d'elaboració de nòmines.

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic/a Laboral a Riudellots de la Selva.

AUXILIAR DE LABORATORI JUNIOR (SECTOR COSMÈTICA)

Les funcions que s'hauran de dur a terme són:

-Preparació de formulacions.

-Observar i analitzar la interacció dels components de la fórmula, així com la determinació de paràmetres fisicoquímics de producte formulats.

-Seguiment d'estabilitats.

-Realització i gestió de documentació i informes.

-Mantenir l'ordre i la neteja de la maquinària, estris i instal·lacions.

Inscripcions i més informació a oferta d'Auxiliar de Laboratori Junior (Sector Cosmètica) a Girona.

ENGINYER/A D'OFICINA TÈCNICA

Les funcions a desenvolupar són:

-Dibuixar i realitzar plans de taller.

-Mesurar obres i executar-les.

-Altres tasques pròpies del lloc de treball.

Inscripcions i més informació a oferta d'Enginyer/a d'Oficina Tècnica a Caldes de Malavella.

TÈCNIC/A A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES (CIRCUITS DE SEGURETAT)

Les funcions principals que s'hauran de dur a terme són:

-Instal·lació i manteniment d'equips de seguretat i electrònics.

-Sistemes de detecció d´intrusió i incendis.

-Càmeres i serveis de vigilància.

-Control d'accessos.

-Integració de sistemes.

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic/a a Instal·lacions Elèctriques (Circuits de Seguretat) a Girona.

RESPONSABLE DE MANTENIMENT

Les funcions a dur a terme seran:

-Planificació de les accions de manteniment preventiu i predictiu a realitzar, control i previsió d'estocs, organització del taller, etc.

-Negociar amb els proveïdors i dur a terme els costos del material i les inversions de l'empresa.

-Acompliment normativa mediambiental.

Inscripcions i més informació a oferta de Responsable de Manteniment a Banyoles.

TÈCNIC/A MANTENIMENT INDUSTRIAL per a Girona

Des de l'Oficina d'Adecco Girona col·laborem amb una important planta de producció d'alimentària ubicada a rodalies de Girona, que necessita incorporar de manera estable al seu equip de manteniment a una persona per a la posició de tècnic de manteniment industrial.

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic/a Manteniment Industrial a Girona.

AJUDANT/A CAMBRER/A 40H – GIRONA

Establiment gurmet especialitzat en degustació i venda d'embotit necessita incorporar al seu establiment de CC ESPAI GIRONES Ajudant/a de cambrer/a 40h setmanals.

Requisits:

- Experiència prèvia demostrable d'almenys 1 any.

- Disponibilitat horària.

- Disponibilitat immediata.

Inscripcions i més informació a oferta d'AJUDANT/A CAMBRER/A 40H – GIRONA.