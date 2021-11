Més de 180 vacants esperant candidats de tot tipus de perfils entre els quals destaquen venedors per a Decathlon, infermers, mossos de magatzem, caps d'obra, cap de projecte, tècnics de qualitat, soldadors, més de 50 empreses busquen personal a través de les ofertes de treball a Girona.

OFERTES DE TREBALL A GIRONA

VENEDOR/A ESPORTISTA DECATHLON FIGUERES

Busquem perfils amb disponibilitat completa i amb moltes ganes de sumar-se al nostre projecte, on el treball en equip, la col·laboració, la servicialitat i el saber fer són pilars fonamentals dels nostres col·laboradors.

Inscripcions i més informació a oferta de VENEDOR/A ESPORTISTA Decathlon Figueres.

MOSSO/A DE MAGATZEM per a Hostalric

Des d'Iman Temporing ETT Granollers II, busquen un mosso/a de magatzem per realitzar la preparació de comandes en una editorial ubicada a Hostalric.

Inscripcions i més informació a oferta de Mosso/a de Magatzem a Hostalric.

OPERARI/A DE PRODUCCIÓ (ALIMENTACIÓ) per a Vilamalla

– 10 vacants.

Estem buscant operaris de producció per a una important empresa del sector de l'alimentació.

Inscripcions i més informació a oferta d'OPERARI/A DE PRODUCCIÓ (ALIMENTACIÓ) a Vilamalla.

PICKING – MOSSO/A MAGATZEM per a Girona

Busquem un/a mosso/a de magatzem que pugui fer la preparació de comandes de l'empresa client.

Inscripcions i més informació a oferta de PICKING – MOZO/A MAGATZEM a Girona.

TÈCNIC/A DE QUALITAT per a Figueres

Actualment estem buscant dos tècnics/ques de qualitat per incorporar-se a important empresa del sector de l'alimentació a la zona de Figueres.

Inscripcions i més informació a oferta de TÈCNIC/A DE QUALITAT a Figueres.

UN/A DEPENDENT/A A GIRONA

La delegació de Grup Crit ETT Granollers inicia procés de selecció per a la incorporació com a dependent/a per a important client.

Inscripcions i més informació a oferta d'Un/a Dependent/da a Girona.

PROJECT ENGINEER (PRESSURE VESSELS) per a Girona

El nostre client, important caldereria situada a la província de Girona, necessita incorporar un project engineer (Pressure Vessels).

Inscripcions i més informació a oferta de PROJECT ENGINEER (Pressure Vessels) a Girona.

SOLDADOR/A TIG per a Cassà de la Selva

Des de Manpower estem buscant un/a professional Soldador/a TIG per a una important empresa ubicada a Cassà de la Selva del sector metàl·lic.

Inscripcions i més informació a oferta de Soldador/a TIG a Cassà de la Selva.

DIRECTOR/A DE CLÍNICA DENTAL per a Castell-Platja d'Aro

Tens experiència a clínica dental i t'agradaria treballar en un dels centres nacionals més grans especialitzats en rehabilitació oral? Et consideres una persona polivalent, amb habilitats comunicatives i amb orientació al client?

Inscripcions i més informació a oferta de Director/a de Clínica Dental a Castell-Platja d'Aro.

CAP DE SECCIÓ (SECTOR LOGÍSTICA) per a Maçanet de la Selva

Si tens experiència en supervisar i controlar el treball en entorns logístics o de producció, estem desitjant poder-te conèixer.

Inscripcions i més informació a oferta de Cap de Secció (Sector Logística) a Maçanet de la Selva.

CAP D'EQUIP (SECTOR LOGÍSTICA) per a Maçanet de la Selva

Oferim un projecte estable on podràs plasmar les teves habilitats per treballar en equip, el teu pensament crític i la teva capacitat de lideratge.

Inscripcions i més informació a oferta de Cap d'Equip (Sector Logística) a Maçanet de la Selva.

ASSESSOR/A FISCAL per a Girona

Comptem amb una oportunitat laboral estable amb projecció de futur on podràs assessorar empresaris, professionals i particulars sobre la supervisió i control de la comptabilitat.

Inscripcions i més informació a oferta d'Assessor/a Fiscal a Girona.

MOSSO/A DE MAGATZEM per a Fornells de la Selva

Comptem amb una oportunitat amb progressió i desenvolupament com a mosso/a de magatzem, on podràs desenvolupar les teves habilitats de planificació, organització, gestió del temps i implicació.

Inscripcions i més informació a oferta de Mosso/a de Magatzem a Fornells de la Selva.

INFERMER/A per a Girona

Comptem amb un projecte d´infermeria a un centre assistencial que ofereix jornada intensiva de matins de dilluns a divendres, amb flexibilitat horària, bon ambient laboral, flexibilitat al´hora de planificar les vacances i amb projecció professional.

Inscripcions i més informació a oferta d'Infermer/a a Girona.

ADMINISTRATIU/A COMERCIAL GIRONA

Des d'ITM Granollers, estem seleccionant per a important empresa del sector alumini, un/a Administratiu/va Comercial per a la delegació de Girona.

Inscripcions i més informació a oferta d'ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL GIRONA.

CAMARISTA per a Caldes de Malavella

Des d'ITM de Granollers estem en recerca activa d'un camarista per a una important empresa del sector logístic situada a Caldes de Malavella.

Inscripcions i més informació a oferta de CAMARISTA a Caldes de Malavella.