Les ofertes de treball a Girona per cobrir la manca de personal per a l'hostaleria , així com la recerca de mossos per a Media Markt són les oportunitats laborals més destacades aquesta setmana. Registra't aquí mateix en elles i opta a ser el candidat elegit.

2N DE SALA – RESTAURANT GASTRONÒMIC

Petit restaurant gastronòmic del casc antic de Girona cerca 2n de Sala per incorporar-se al seu projecte, amb possibilitats de creixement i projecció de futur.

Funcions:

-Donar suport i substituir el cap de sala en els moments necessaris.

-Planificar el servei de restaurant i bar.

-Organitzar els recursos necessaris per prestar correctament el servei.

-Participar en l’organització de l’equip (horaris, festius, vacances).

-Controlar els cobraments i tancar caixa.

-Supervisar els diferents protocols d’actuació del servei abans, durant i després del servei.

-Gestionar les reserves dels clients i les assignacions.

-Donar la benvinguda i acomodar als clients.

-Prendre comandes i assessorar de l’oferta gastronòmica del restaurant.

-Donar suport al servei de sala.

Inscripcions i més informació a oferta de 2n de SALA - Restaurant Gastronòmic a Girona.

2N CUINA / RESTAURANT

Emblemàtic establiment del centre de Girona cerca 2n de cuina polivalent, resolutiu, amb capacitat de treballar sota pressió per volum i amb bona capacitat d’adaptació. Cuina Mediterrània senzilla però amb productes de 1a qualitat.

T’oferim una feina on :

-Desenvoluparàs les teves competències com a 2n en una cuina Mediterrània, format menús migdies, carta i pintxos.

-Substituiràs el cap de cuina els festius i vacances.

-Treballaràs amb matèria prima de 1a qualitat.

-Planificaràs les tasques del personal conjuntament amb el cap de cuina.

-Elaboraràs menús considerant la qualitat i la quantitat dels aliments que se serveixen en cada plat.

-Instruiràs el personal de cuina sobre les tècniques i els procediments per conservar i preparar els aliments.

-Realitzaràs els encàrrecs d’avituallament per a la cuina i controlaràs la quantitat, qualitat i el correcte emmagatzematge.

-Supervisaràs l’acabat dels plats i la seva presentació.

-Organitzaràs la logística d’entrada i sortida de plats a la sala.

-Ensenyaràs les normes de seguretat i higiene laboral.

Inscripcions i més informació a oferta de 2n CUINA / Restaurant a Girona.

AJUDANT DE CUINA POLIVALENT – HOTEL

Hotel emblemàtic amb cuina gastronòmica ubicat a l’Alt Empordà cerca ajudant de cuina polivalent per incorporar-se al seu equip, en un projecte sòlid i estable amb projecció de futur.

Funcions:

-Desenvolupar les teves competències com a ajudant de cuina en una cuina mediterrània elaborada i creativa.

-Treballar amb plats a la carta i menú, amb màtèria prima de 1a qualitat.

-Col-laborar en l’elaboració i presentació de plats.

-Assegurar-se de la qualitat del producte i que el plat estigui preparat adequadament.

-Participar en l’emplatat en el moment del servei.

-Manipular, preparar i conservar productes crus, semielaborats i elaborats.

-Encarregar-se del manteniment de l’ordre i la neteja de la cuina, el magatzem i les cambres, juntament amb la resta de l’equip.

Inscripcions i més informació a oferta d'AJUDANT DE CUINA POLIVALENT - Hotel a Figueres.

CUINER/A POLIVALENT – HOTEL

Hotel emblemàtic amb cuina gastronòmica ubicat a l’Alt Empordà cerca cuiner/a polivalent per incorporar-se al seu equip, en un projecte sòlid i estable amb projecció de futur.

Funcions:

-Desenvolupar les teves competències com a cuiner en una cuina mediterrània elaborada i creativa.

-Treballar amb plats a la carta i menú, amb màtèria prima de 1a qualitat

-Cuinar i presentar plats elaborats.

-Assegurar-se de la qualitat del producte i que el plat estigui preparat adequadament.

-Conèixer diferents tècniques culinàries per la preparació de plats.

-Emplatar en el moment del servei.

-Manipular, preparar i conservar tota mena d’aliments crus, semielaborats i elaborats.

-Verifica, controlar i emmagatzemar les compres de gènere.

-Rebre les mercaderies i verificar la qualitat i quantitat.

-Col-laborar en el manteniment de l’ordre i la neteja de la cuina, el magatzem i les cambres juntament amb la resta de l’equip.

Inscripcions i més informació a oferta de CUINER/A POLIVALENT - Hotel a Figueres.

PIZZER - CAPS DE SETMANA

Petita pizzeria creativa amb productes de primera qualitat i KM. 0, cerca pizzer professional pels caps de setmana a 30h amb domini dels punts de coccions i la pala.

Inscripcions i més informació a oferta de PIZZER Restaurant a Palamós.

OFERTAS DE TREBALL DE MEDIA MARKT

MOSSO/A DE MAGATZEM

Media Markt, empresa líder en distribució d'electrònica de consum, precisa incorporar a la seva botiga de Girona, un/a Mosso/a de magatzem a temps parcial per a campanya d'estiu com a reforç a l'actual equip.

Les seves responsabilitats seran:

-Atenció al client al taulell de recollida de compres on line.

-Realitzar les activitats necessàries per mantenir en nivell òptim la reposició de la botiga i del magatzem.

-Càrrega i descàrrega de mercaderia, així com el seu transport i preparació per a procedir a la seva ubicació correcta i posterior localització a la sala de vendes.

-Gestió administrativa derivada de la manipulació de la mercaderia.

-Realització de les tasques bàsiques: ordre, neteja, etc.

-Cura de les eines i equips del magatzem.

-Compliment exhaustiu de les mesures de seguretat del magatzem.

Inscripcions i més informació a oferta de Mosso/a de Magatzem a Girona.