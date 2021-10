Adecco és sinònim de creació d'ocupació. Aquesta agència de Recursos Humans compta ara mateix amb interessants ofertes de treball a Girona, que no podem passar per alt. Consulta totes les oportunitats que destaquem en aquest article i troba la feina que estàs buscant.

ADECCO selecciona:

PROJECT MANAGER (JUNIOR) Salt

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Disposes del grau en Enginyeria Elèctrica i automàtica? Si és així i estàs buscant un nou projecte professional, aquesta oferta et pot interessar!

Seleccionem per empresa dedicada a la gestió de projectes dautomatització industrial un/a PROJECT MANAGER junior, on el principal objectiu serà la gestió íntegra dels projectes amb els clients.

Les teves principals responsabilitats seran:

- Definició i elaboració del projecte per a lautomatització dels processos industrials, segons necessitats de cada client.

- Planificació daquest (terminis, recursos i cost)

- Supervisió de laplicació i gestió i coordinació de tots els departaments implicats.

- Gestió i resolució de possibles incidències que sorgeixin.

Què necessites?

- Grau en Enginyeria Elèctrica i Automàtica.

- Idiomes, català castellà, nivell mig-alt en angles.

Pensem en una persona amb bones habilitats comunicatives i analítiques per a la gestió del projecte.

Inscripciones i més informació a oferta de Project Manager (Junior) Salt.

RESPONSABLE DE MAGATZEM Olot

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Busques un nou repte laboral? Has treballat alguna vegada com a responsable de magatzem i tagrada la coordinació i gestió dequips? Si és així, apuntat, aquesta podria ser la teva oportunitat!

Per a important empresa del sector alimentari ubicada a la comarca del Ripollès, estem cercant a un/a Responsable de Magatzem. La teva principal responsabilitat serà la gestió integral de tot el procés físic i organitzatiu de lempresa, així com del control i registre en el sistema informàtic / ERP (MS Dynamics 365 Business Central).

Tanmateix, també seràs responsable de la supervisió dun equip de 5 persones i tindràs les següents funcions:

- Responsable de ladministració, recepció i distribució dels productes de compra i de fabricació.

- Gestió de sistemes de seguiment destoc i dels nivells adequats dinventari.

- Actuar com a enllaç amb el departament comercial, de producció i el de finances.

- Realitzar anàlisis per preveure possibles problemes dinventari, desenvolupar i/o implementar procediments de control i proposar millores.

- Coordinació de la logística dentrades i sortides dels productes.

- Gestionar els mitjans de transport de tota la xarxa de distribució nacional i internacional.

Per a aquesta posició es requereix:

- Experiència desenvolupant tasques iguals o similars a les nomenades.

- Domini dels sistemes informàtics de gestió de linventari. Valorable ERP Navision / Business Central.

- Imprescindible residència a la zona del Ripollès, Garrotxa o Osona.

- Valorable domini de langlès.

- Capacitat de lideratge i gestió dequips.

Sofereix:

- Contracte estable directament per empresa.

- Jornada laboral de 40h setmanals.

- Salari segons conveni i vàlua del/la candidat/a.

Inscripcions i més informació a ofertade Responsable de Magatzem Olot.

PLANIFICADOR/A DE LA PRODUCCIÓ para Olot

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Ets enginyer/a i busques un nou repte laboral? Has treballat com a planificador/a de la producció i tens ganes de seguir aprenent i creixent per millorar com a professional dia rere dia? Coneixes el mètode Lean? Si és així, apuntat, aquesta podria ser la teva oportunitat!

Per a important empresa del sector del plàstic estem cercant a un/a Planificador/a de la Producció per a desenvolupar les següents funcions:

- Planificació de la producció dacord amb les directrius de lorganització.

- Disseny del pla de producció segons necessitats.

- Control destocs.

- Vetllar pel compliment del Planning productiu.

- Control de les desviacions de producció.

- Control de rendiments, anàlisi de Kpis.

Per a aquesta posició es requereix:

- Enginyeria industrial, mecànica o similar.

- Experiència realitzant tasques iguals o similars a les nomenades.

- Valorable aportar coneixements de la metodologia Lean.

- Disponibilitat per treballar en torn partit de dilluns a divendres.

Sofereix:

- Contracte estable directament per empresa.

- Jornada laboral de 40h setmanals.

- Salari segons conveni i vàlua del/la candidat/a amb evolució.

Inscripcions i més informació a oferta de Planificador/a de la producció en Olot.

CAP DE SECCIÓ Olot

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Busques una feina amb estabilitat? Tens experiència en gestió de persones?

Empresa de la Garrotxa està buscant incorporar a la seva plantilla una persona per dur a terme tasques de cap de secció.

Les teves funcions seran les següents:

- Coordinar lequip de producció.

- Control i visió de costos

- Treballar en la millora contínua.

- Gestió dincidències de producció.

Si creus que encaixes amb tot el que them explicat no dubtis en apuntar-te a loferta o en contactar amb nosaltres! Et volem conèixer!

Requisits que has de complir:

- Formació en qualitat, processos alimentaris, logística, etc.

- Experiència en el sector industrial preferiblement alimentari.

- Experiència realitzant tasques similars o iguals.

- Disponibilitat per treballar en torn partit.

Inscripcions i més informació a oferta de Cap de Secció Olot.

TÈCNIC/A DE PRESSUPOSTOS OFICINA TÈCNICA para Olot

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Vols treballar en una de les empreses amb més història de la Garrotxa i fer carrera professional amb ells? Busques estabilitat i no anar de temporalitat en temporalitat? Aquesta és la teva oportunitat!

Empresa del sector fusta de la Garrotxa busca incorporar a una persona a la seva plantilla per realitzar les següents tasques:

- Confecció de pressupostos.

- Oferiment d´informació al client.

- Suport a oficina tècnica.

Estem buscant una persona responsable, organitzada i que disposi d´estudis relacionats amb disseny dinterirors, edificació, arquitectura tècnica, etc.

- Estudis de CFGS/Diplomatura/FP2 relacionats amb disseny dinteriors, aparellador, edifcació, etc.

- Experiència mínima de 2 anys realitzant tasques similars o iguals.

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic/a de Pressupostos Oficina Tècnica Olot.

OPERARI/A DE PRODUCCIÓ Olot

- Contracte de duració determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

Empresa del sector de l´alimentació d´ Olot, està cerca personal per realitzar tasques d´operari/a de producció:

Seràs la persona responsable de realitzar les mezcles del aliments per crear el embotit.

Oferim:

- Oferta de treball temporal amb possibilitats reals de ser una feina estable.

- Horari de matins de dilluns a divendres.

- Salari segons conveni.

- Bon ambient de treball.

Requisits:

- Disposar d´experiencia en el sector càrnic de producció.

Inscripcions i més informació a oferta de Busques feina com operari/a de producció Olot.

PRL Sant Joan de les Abadesses

- Contracte de duració determinada.

- Jornada completa.

Busquem una persona per a realitzar tasques de Tècnic/a de PRL per a una important empresa de Sant Joan de les Abadesses.

Les teves funcions seran les següents:

- Gestionar i fer seguiment de les auditories.

- Vetllar pel compliment de la normativa.

- Gestió dels estudis higiènics i ergonòmics.

Per aquesta posició es requereix:

- Formació en Prevenció de riscos laborals

Què oferim?:

Jornada laboral de 40h setmanals.

Salari segons conveni i vàlua del/la candidat/a.

Inscripcions i més informació a oferta PRL Sant Joan de les Abadesses.