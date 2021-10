En aquest article trobaràs la selecció més recent i actualitzada d'ofertes de treball a Girona. Llocs vacants als quals podràs inscriure't fàcilment, gràcies als enllaços que et proporcionem a les següents línies.

GEVEKOM CUSTOMER SERVICES ESPAÑA selecciona:

TELETREBALL PER Zalando O THALIA PER Al SERVEI D'ATENCIÓ A EL CLIENT DE Zalando A ALEMANYA, ÀUSTRIA I / O SUÏSSA (EN ALEMANY) per Girona

Moltes vacants.

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Et ve de gust tenir l'oficina més acollidora del 'món? Llavors queda't a casa i treballa per a nosaltres des d'allà com a agent d'atenció al client en Zalando o Thalia per a la regió de parla alemanya.

Inscripcions i més informació a oferta de Teletreball per Zalando o Thalia per al servei d'atenció a client de Zalando a Alemanya, Àustria i / o Suïssa (en Alemany) a Girona.

GRUP CRIT selecciona:

ADMINISTRATIU/VA SAP CELRÀ (GIRONA)

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Important empresa ubicada a Celrà (Girona) precisa incorporar una persona per cobrir el lloc d'administratiu/va.

S'ofereix:

- Contracte temporal 3 mesos.

- Horari de dilluns a divendres de 08.00 a 16.30.

Inscripcions i més informació a oferta d'Administratiu/va SAP Celrà (Girona).

IAD BRUNO RESTIER selecciona:

ASSESSOR IMMOBILIARI per Figueres

- Contracte autònom.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Assessor immobiliari a Figueres.

ASSESSOR IMMOBILIARI per a Girona

- 3 vacants.

- Contracte autònom.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Assessor immobiliari a Girona.

SUMAR selecciona:

ADMINISTRATIU/VA DPT. COMPRES para Girona

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Cerquem Administratiu/va per l'equip de compres de les oficines centrals de Sumar.

Més concretament, la persona seleccionada s’ocuparà de:

- Gestionar i fer el seguiment de les compres per els diferents serveis

- Valorar i cercar nous productes. Millorar les condicions amb proveïdors, amb criteris de qualitat, servei i preu.

- Gestionar la devolució de productes o serveis defectuosos.

- Recepció, organització i priorització de les comandes.

S'ofereix:

Jornada: 40h setmanals de dilluns a dijous distribució flexible de 7:15 a 16:45h i divendres de 8-15h.

Contracte: substitució de descans per naixement, 10 mesos de duració aproximadament amb possiblitats de continuitat.

Formació: Cicle Formatiu Grau Mig Administratiu

Experiència: Es valoraran positivament les candidatures que aportin experiència en l'àmbit d'administració.

Perfil Competencial: pensem amb un/a professional habituat al treball en equip, metòdic/a, i amb capacitat d'organització i resolució d'incidències.

Altres:

-Domini del Paquet Office i eines tecnològiques de gestió.

-Domini del Català i Castellà.

Inscripcions i més informació a oferta d'Administratiu/va Dpt. Compres en Girona.

COORDINADOR/A CENTRE DE SERVEIS GENT GRAN para Saus, Camallera i Llampaies

- Contrac teindefinit.

- Jornada completa.

Cerquem Coordinador/a per al Centre de Serveis de Gent Gran de Camallera, el qual dóna serveis en tres àmbits d'actuació: atenció personal, atenció a la família i atenció a l'entor i accessibilitat. Dirigit a persones majors de 65 anys que volen o necessiten serveis per millorar la seva qualitat de vida i sentir-se acompanyats.

En dependència de la Responsable de Centres Diürns de Gent Gran, serà la responsable de dirigir, coordinar i posar en marxa els procediments d'actuació que es desenvolupen en el centre. Planificar, revisar i fer el seguiment de les activitats i tallers. Vetllar per la correcte cobertura del centre i gestionar la incorporació de noves persones usuàries. Aplicació i desenvolupament del model de treball. Gestió dels diferents aspectes relacionats amb l'atenció a les persones ateses al centre, així com de l'atenció a les famílies.

S'ofereix:

Jornada: 40h setmanals de dilluns a divendres.

Contracte: temporal amb possiblitats de continuitat.

Formació: Llicenciat/da, diplomat/da o graduat/da en l'àmbit social: Treball Social, Psicologia, Infermeria, Teràpia Ocupacional o similar.

Experiència: Aportar almenys 2 anys d'experiència en la gestió i coordinació d'un servei.

Perfil Competencial: pensem amb un/a professional compromès/a i orientat/da en la millora de la qualitat de vida de les persones, treball en equip, flexibilitat, compromís i orientació a la persona. Així com competències específiques del lloc, lideratge i gestió d’equips, negociació, innovació, planificació i organització i habilitats d’anàlisi i de resolució de problemes.

Altres:

-Domini del Paquet Office i eines tecnològiques de gestió.

-Domini del Català i Castellà.

Inscripcions i més informació a oferta de Coordinador/a Centre de Serveis Gent Gran en Saus, Camallera i Llampaies.

GEROCULTOR/A CENTRE DE SERVEIS CAMALLERA para Saus, Camallera i Llampaies

- Contracte de duració determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

Funcions principals

Cerquem professionals amb la titulació d'atenció a les persones en situació de dependència o cures auxiliars d'infermeria o titulació equivalent, per al Centre de Serveis per a Gent Gran de Camallera.

La persona seleccionada s'ocuparà de realitzar l'acompanyament a les persones usuàries del centre, participant en les diferents activitats i tallers que s'hi desenvolupen, tot vetllant per correcte estat de salut dels usuaris/es i atenent a les seves necessitats.

Formació:

Certificat de Professionalitat, Tècnic Cures Auxiliars d'Infermeria, o Tècnic d'Atenció a Persones amb Dependència.

Experiència:

Aportar experiència demostrable en l'atenció a persones amb situació de dependència.

Perfil competèncial:

Es cerquen professionals amb estil de comunicació proper, empatia i assertivitat i facilitat per treballar en equip. Orientats/des en millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones.

Altres:

Cerquem professionals amb disponibilitat per realitzar diferents torns de treball.

Tindràn prioritat les candidatures que acreditin certificat de discapacitat.

Què oferim?

Jornada:

Jornada parcial de 15-19h de dilluns a divendres.

Contracte:

Substitucions temporals amb possibilitat de continuitat.

Inscripcions i més informació a oferta de Gerocultor/a Centre de Serveis Camallera en Saus, Camallera i Llampaies.

COORDINADOR/A TÈCNIC/A SAD GIRONA

- Contracte indefinit.

- Jornada parcial - indiferent.

Cerquem Coordinador/a Tècnic/a pel Serveis d'Atenció Domiciliària a 37 hores setmanals, per assumir la gestió i organització integral del servei.

Més concretament, la persona seleccionada s’ocuparà de la rebuda i gestió dels casos i serveis que arriben des de Serveis Socials, de l'atenció i gestió de trucades i/o consultes dels treballadors/es, usuaris dels serveis, Treballadors/es Socials o altres, identificant les seves necessitats, assessorar-los i proporcionar-los la informació necessària. La persona seleccionada s'ocuparà de l'avaluació i control de qualitat del servei prestat, i es coordinarà amb els/les Treballadors/es Socials per l'entrada i seguiment dels casos. Dirigirà, organitzarà i motivarà a l'equip de treball, gestionarà els calendaris laborals, farà seguiment i control de les hores per l'elaboració de la facturació, i resoldrà i tramitarà totes les incidències del servei.

S'ofereix:

Jornada: 37h setmanals de dilluns a divendres.

Contracte: Indefinit

Formació: Llicenciat/da, diplomat/da o graduat/da en l'àmbit social: Treball Social, Psicologia, Educador Social...

Experiència: És valorable disposar d’experiència prèvia en coordinació tècnica.

Perfil Competencial: pensem amb un/a professional compromès/a i orientat/da en la millora de la qualitat de vida de les persones, treball en equip, flexibilitat, compromís i orientació a la persona. Així com competències específiques del lloc, lideratge i gestió d’equips, negociació, innovació, planificació i organització i habilitats d’anàlisi i de resolució de problemes.

Altres:

-Domini del Paquet Office i eines tecnològiques de gestió.

-Domini del Català i Castellà.

Inscripcions i més informació a oferta de Coordinador/a Tècnic/a SAD Girona.

AUXILIAR DE LA LLAR (NETEJA) GIRONÈS

- Jornada parcial - indiferent.

Cerquem professional per Auxiliar de la Llar, per a treballar al Servei d'Atenció Domiciliària a la Zona del Gironès. La persona seleccionada s'ocuparà de la neteja i cura de la llar de les persones usuàries del Servei d'Atenció domiciliària. Imprescindible carnet de conduir i cotxe.

Formació:

Certificat d'escolaritat

Experiència:

Aportar experiència demostrable en l'atenció a persones amb situació de dependència.

Perfil competèncial:

Es cerquen professionals amb estil de comunicació proper, empatia i assertivitat i facilitat per treballar en equip. Orientats/des en millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones.

Altres:

Cerquem professionals amb disponibilitat per realitzar diferents torns de treball.

Tindràn prioritat les candidatures que acreditin certificat de discapacitat.

Carnet de conduir i disposar de vehicle per anar als domicilis

Què oferim?

Jornada:

Jornada parcial d'entre 20-25 hores setmanals aproximadament.

Contracte:

Contracte inicial temporal amb possibilitats de continuitat.

Inscripcions i més informació a oferta d'Auxiliar de la Llar (Neteja) Gironès en Girona.

TREBALLADOR/A FAMILIAR - PLA DE L'ESTANY para Banyoles

- Jornada parcial - indiferent.

Cerquem professionals titulats amb atenció a les persones en situació de dependència o cures auxiliars d'infermeria, o bé certificat de professionalitat corresponent pel Servei d'Atenció a Domicili.

La persona seleccionada s'ocupara de realitzar els serveis i activitats d'atenció a la persona com ara, higienes, dutxes, control de lal medicació, habits saludables, alimentació, etc. Els serveis estan distribuïts a la comarca del Pla de l'Esrany

Requisits:

Formació:

Certificat de Professionalitat, Tècnic Cures Auxiliars d'Infermeria, o Tècnic d'Atenció a Persones amb Dependència.

Experiència:

Aportar experiència demostrable en l'atenció a persones amb situació de dependència.

Perfil competèncial:

Es cerquen professionals amb estil de comunicació proper, empatia i assertivitat i facilitat per treballar en equip. Orientats/des en millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones.

Altres:

Cerquem professionals amb disponibilitat per realitzar diferents torns de treball.

Tindràn prioritat les candidatures que acreditin certificat de discapacitat.

Què oferim?

Jornada:

Jornada parcial d'entre 20-25 hores setmanals aproximadament.

Contracte:

Contracte inicial temporal amb possibilitats de continuitat.

Inscripcions i més informació a oferta de Treballador/a Familiar - Pla de L'estany en Banyoles.

TREBALLADOR/A FAMILIAR - GARROTXA- CAPS DE SETMANA para Olot

- Jornada parcial - indiferent.

Cerquem professionals titulats amb atenció a les persones en situació de dependència o cures auxiliars d'infermeria, o bé certificat de professionalitat corresponent pel Servei d'Atenció a Domicili.

La persona seleccionada s'ocupara de realitzar els serveis i activitats d'atenció a la persona com ara, higienes, dutxes, control de lal medicació, habits saludables, alimentació, etc. Els serveis estan distribuïts a la comarca de la Garrotxa.

Requisits:

Formació:

Certificat de Professionalitat, Tècnic Cures Auxiliars d'Infermeria, o Tècnic d'Atenció a Persones amb Dependència.

Experiència:

Aportar experiència demostrable en l'atenció a persones amb situació de dependència.

Perfil competèncial:

Es cerquen professionals amb estil de comunicació proper, empatia i assertivitat i facilitat per treballar en equip. Orientats/des en millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones.

Altres:

Cerquem professionals amb disponibilitat per realitzar diferents torns de treball.

Tindràn prioritat les candidatures que acreditin certificat de discapacitat.

Què oferim?

Jornada:

Jornada parcial de 20 hores setmanals distribuides en cap de setmanes i festius

Contracte:

Contracte inicial temporal amb possibilitats de continuitat.

Inscripcions i més informació a oferta de Treballador/a Familiar - Garrotxa- Caps de Setmana en Olot.

INFERMER/A RESIDÈNCIA CASSÀ DE LA SELVA

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Cerquem professional amb la titulació en Infermeria per la Residència per a Gent Gran de Cassà de la Selva.

La persona seleccionada contribuirà a mantenir o recuperar la salut de les persones de la residència, fomentar-ne l'autonomia i procurar-li el màxim benestar físic, psíquic i social.

Es farà càrrec del seguiment de l'estat de salut dels residents i aplicació de les pautes mèdiques, realitzant l'administració i control de la medicació, seguiment i registre de les cures, constants, dietes, entre d'altres funcions pròpies del lloc de treball

S'ofereix:

Jornada: jornada completa o reforç a l'equip d'infermeria segons disponibilitat del candidat/a.

Contracte: Indefinit

Salari: salari negociable.

Formació: Diplomat/da o Grau en Infermeria.

Experiència: es valoraran positivament les candidatures amb experiència prèvia en l'àmbit de gent gran.

Perfil Competencial: Pensem amb un professional amb estil de comunicació proper, amb empatia i assertivitat i facilitat per treballar en equip. Orientat/da a millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones. La persona que seleccionem ha de compartir la visió del Model Centrat a la Personal i vetllar per el benestar de les persones ateses.

Altres:

-Domini del Paquet Office i eines tecnològiques de gestió.

-Domini del Català i Castellà.

Inscripcions i més informació a oferta de Infermer/a Residència Cassà de la Selva.

Amb les persones selecciona:

PROJECT MANAGER JUNIOR para Girona

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Si comptes amb formació en Enginyeria elèctrica i automàtica, tenim un projecte estable i molt innovador per tu! Vols saber-ne més?

L'empresa amb la qual col-laborem, es troba en cerca d'una persona orientada al client i amb dots analítiques i d'organització per poder oferir un projecte amb possibilitats de creixement professional i amb formació a càrrec de l'empresa.

Si estàs interessat/da, et facilitem més detalls a continuació.

Les funció principal és la de dissenyar i valorar projectes elèctrics i d'automatització i controlar i gestionar la seva execució si s'adjudica, cosa que vol dir:

Realitzar l'enginyeria de detall de projectes elèctrics industrials i d’automatització i control d’elevada complexitat tècnica.

Gestionar l’execució dels projectes a nivell tècnic-econòmic.

Coordinar els diferents departaments involucrats.

Realització de càlculs corresponents, generació de documentació; disseny de plànols, esquemes de detall i tota la documentació necessària.)

Mantenir la relació amb el client en el dia a dia del projecte.

S'ofereix:

Contracte estable directe per empresa.

Formació a càrrec de l'empresa.

Jornada completa.

Horari flexible de dilluns a divendres.

Inscripcions i més informació a oferta de Project Manager Junior en Girona.

PROGRAMADOR/A INDUSTRIAL para Girona

- Contrac teindefinit.

- Jornada completa.

Estem en cerca d'una persona amb molt de potencial i amb moltes ganes d'agafar el nou projecte com a Programador/a Industrial i desenvolupar la seva trajectòria professional amb pla de carrera i l'oportunitat de viatjar amb l'objectiu de fer la posada en marxa a casa el client. T'hi atreveixes?

T'expliquem més detalls!

Les teves funcions seran:

Integrar solucions d'automatització i control d'elevada complexitat tècnica.

Programació de PLC's, sistemes scada i sistemes MES (Indústria 4.0).

Prèvia formació i experiència; direcció i coordinació d'equips de treball en projectes d'automatització i control.

S'ofereix:

Contracte estable directe per empresa.

Jornada completa.

Horari flexible de dilluns a divendres.

Formació a càrrec de l'empresa.

Pla de carrera

Formació en Enginyeria informàtica, Enginyeria electrònica industrial i automàtica o enginyeria en tecnologies industrials.

Coneixements en Programació de Scads, PLC’s, Implantació de sistemes i Gestió de projectes.

Experiència en tasques similars.

Disponibilitat per 1-2 dies a les instal-lacions del client. I per fer posada en marxa (aprox. 1 setmana).

Inscripcions i més informació a oferta de Programador/a Industrial en Girona.

TÈCNIC/A LABORAL para Girona

- Contracte de duració determinada.

- Jornada completa.

T'agradaria encetar un projecte a una empresa oferint serveis integrals d'assessorament i gestió empresarial?

Es tracta d'una empresa amb un ambient molt familiar tant amb l'equip com amb la proximitat que crea amb els seus clients.

T'expliquem tots els detalls a continuació!

Les funcions a desenvolupar seran:

Confecció i càlcul de nòmines.

Tramitació d'altes i baixes a la Seguretat Social.

Gestió d'IT's (per malaltia comuna o per accidents).

Acomiadaments i liquidacions.

Atenció i assessorament als clients.

Altres tasques administratives pròpies del departament.

S'ofereix:

Contracte temporal directe per empresa amb possibilitat de continuïtat.

Jornada completa

Horari 8:30h a 13:30h. 14:30 a 18h. Divendres de 8h a 14h.

Valorable Grau en Relacions Laborals, Graduat social, Dret.

Coneixements: Molt valorable programa A3.

Idiomes: valorable anglès i francès.

2-3 anys d'experiència en tasques similars.

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic/a Laboral en Girona.

ENGINYER/A QUÍMIC/A para Sant Jaume de Llierca

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

T'agradaria encetar una oportunitat com a tècnic/a de laboratori realitzant les proves pertinents per tal que les modificacions que es portin a terme, compleixin la normativa vigent i garanteixin el correcte funcionament?

Cerquem una persona amb experiència en el sector, amb habilitats organitzatives, amb iniciativa, i creativa.

Si aquesta descripció va amb tu, no dubtis i inscriu-te!

Les funcions que s'hauran de dur a terme són:

Proves a filtres nous per homologar un filtre (reducción de providesa, capacitat de retenció, pressió, migració).

Modificar filtres existents.

Prova de pressió P2.

Modificacions de materials o altres per garantir el bon funiconament del filtre.

Crear informes dels resultats.

Estudis/proves de filtració en columna d’aigua per comprovar medis filtarants.

S'ofereix:

Contracte indefinit directe per empresa

Jornada intensiva de 7:30 a 3:30 o 7:00 a 3:00 (eventualment pel COVID-19).

Grau en química o física

Experiència mínima d'un any en posició similar

Coneixements mig-alt d’anglès per parlar amb proveïdors i entendre normatives

Coneixements d'AS400, Excel i solidworks

Inscripcions i més informació a oferta d'Enginyer/a Químic/a en Sant Jaume de Llierca.

FERRER/A - SOLDADOR/A (SECTOR CONSTRUCCIÓ) para Cassà de la Selva

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Comptem amb una oportunitat laboral estable, amb un ambient molt proper, ja que parlem d'una empresa familiar amb més de trenta anys de trajectòria i molt referent en el seu sector.

És per això que cerquem una persona molt compromesa i amb molta autonomia que vulgui implicar-se en aquest nou projecte.

Vols saber-ne més?

Les funcions a portar a terme són:

Haurà de soldar en fil continu, tig i autogèna peces per la maquinaria interna de l’empresa.

Reparacions i manteniment de la maquinària.

Altres tasques polivalents del lloc de feina.

S'ofereix:

Contracte indefinit directe per empresa

Jornada completa

Horari de dilluns a divendres de 7h a 18h (amb 1h per dinar)

Salari: 1.500-1.800€ Bruts (hores extres a part).

Imprescindible: Experiència soldant en fil continu, TIg i soldadura autògena.

Experiència prèvia en lloc similar.

Idiomes: Català i castellà.

Coneixements: Coneixement en Fil continu, Tig i soldadura autògena. Experiència valorable en el sector de la construcció.

Inscrpcions i més informació a oferta de Ferrer/a - Soldador/a (Sector Construcció) en Cassà de la Selva.

IT CONSULTANT (PROJECTE INTERNACIONAL) para Banyoles

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Una oportunitat laboral per a desenvolupar i créixer en el sector IT, amb projecció professional i formació a càrrec de l'empresa. Sona bé no? T'expliquem més!

En aquest lloc de treball tindràs l'oportunitat de viatjar i adquirir experiència i professionalitat mentre analitzes les necessitats de les diferents filials del grup empresarial.

Si t'agrada treballar amb equip, et consideres una persona polivalent amb personalitat analítica, resolutiva i rigorosa, t'estem esperant!

Les funcions a portar a terme són:

Analitzar els sistemes informàtics de les filials i les seves bases de dades.

Definir les necessitats de les diferents filials del grup i les automatitzacions necessàries.

Participar en la transformació digital de l'empresa, analitzant les necessitats dels diferents departaments de l'empresa.

S'ofereix:

Contracte indefinit directe per empresa

Jornada completa

Horari partit de dilluns a dijous (1h per dinar) i divendres jornada intensiva.

Possibilitats de teletreball

SBA: 43.000€ + 6.000€ en variables. El segon any: SBA 45.000€ + 6.000€ en variables

Enginyeria Superior

Experiència mínima de 3 anys en tasques similars.

Experiència en implementació i integració de ERP'S.

Experiència en anàlisis i gestió de projectes informàtics

Coneixements de processos d'empresa.

Valorables coneixements de consultes de base de dades (SQL) i capacitat de millora de processos i metodologies.

Valorable coneixements de sagex3.

Idiomes: Català, castellà imprescindible nivell alt d'anglès.

Disponibilitat per viatjar a les diferents filials.

Inscripcions i més informació a oferta de IT Consultant (Projecte Internacional) en Banyoles.

Hostaljobs selecciona:

CUINER/A POLIVALENT - RESTAURANT para Girona

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Gastrobar al centre de l'Escala cerca cuiner/a polivalent per incorporar-se al seu equip en una posició estable.

Si t'agrada la cuina mediterrània ets polivalent, no t'espanten les responsabilitats i valores el bon ambient de cuina.... et volem conèixer!

Funcions:

Desenvolupar les teves competències com a cuiner en una cuina mediterrània elaborada amb productes locals.

Treballar amb matèria prima de 1a qualitat.

Verificar, controlar i emmagatzamar les compres de gènere.

Cuinar i presentar plats elaborats de totes les partides de la cuina.

Treballar amb plats a la carta, menú i producció.

Formar part d'un equip de 3 persones.

Mise en place de la cuina.

Condicions:

Incorporació: immediata

Horaris: rotatius 8:00-16:00 / 14:00-22:00

Festius: 1 dia/setmana

Contracte: estable, directe amb l'establiment

Requisits:

Formació mínima: EGB/ESO.

Formació valorable: CFGM Cuina.

Experiència mínima: 2anys amb formació / 5 anys si no es té formació

Idiomes: Català i castellà.

Carnet de cotxe i vehicle si viu fora de l'Escala.

Perfil professional:

Es busca una persona responsable, polivalent, flexible, amb iniciativa, pulcre, organitzada, flexible, resolutiva, polivalent,metòdica, amb capacitat de treballar sota pressió, habilitats de treball amb equip i de bon tracte.

amb iniciativa, pulcre, organitzada, flexible, resolutiva, polivalent,metòdica, amb capacitat de treballar sota pressió, habilitats de treball amb equip i de bon tracte. Domini de cuina Mediterrània.

IMPORTANT

Per poder valorar el teu perfil necessitem que ens adjuntis un CV actualitzat i amb fotografia. En cas contrari, la candidatura serà descartada.

Inscripcions i més informació a oferta de CUINER/A POLIVALENT - Restaurant en Girona.

AJUDANT DE SOMMELIER - RESTAURANT para Bisbal d'Empordà (La)

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Establiment gastronòmic de categoria ubicat a la zona del Baix Empordà cerca ajudant de sommelier per incorporar-se a l'equip de sala, amb projecció de futur.

Tens formació i/o experiència com a sommelier i tens ganes d'aprendre i créixer professionalment en un projecte innovador? Et volem conèixer!

Funcions:

Col-laborar amb el sommelier en el procés d'atenció i servei al client.

Donar suport en assessorar, informar i orientar el client i el cap de sala sobre els vins més adequats per a cada àpat.

Transportar i emmagatzemar matèries primeres al magatzem.

Donar suport en la definició de la carta de vins i la línia de productes de l'establiment.

Organitzar l'emmagatzematge correcte dels productes que respecti les condicions de temperatura, llum i rotació dels productes a la bodega.

Proporcionar begudes a mesura que són requerits al servei de barra o de menjador.

Mantenir la zona de treball neta i ordenada.

Condicions:

Incorporació: immediata

Horaris: rotatius 11:00-16:00 + 19:45-23:30 / 13:00-17:30 + 19:45-0:30

Festius: hivern 2'5 dies (diumenge tarda, dilluns i dimarts), estiu 1 o 2 dies (en funció de la temporada)

Contracte: estable, directe amb l'establiment

Requisits:

Formació mínima: ESO/EGB + sumilleria.

Formació valorable: restauració.

Experiència mínima: formació demostrable o experiència d'1 anyen establiment similar.

Idiomes: Català i castellà (domini) / Anglès i francès (valorable).

Residència a la zona del Baix Empordà.

Carnet B i cotxe.

IMPORTANT

Per poder valorar el teu perfil necessitem que adjuntis un CV actualitzat i amb fotografia. En cas contrari, la candidatura serà descartada.

Inscripcions i més informació a oferta d'AJUDANT de SOMMELIER - Restaurant en Bisbal d'Empordà (La).