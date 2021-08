El gegant del bricolatge Leroy Merlin demana personal per les seves botigues de Girona. En concret, necessita reposadors/es i personal de caixa per als seus centres a Girona i Platja d'Aro. Consulta aquí mateix les bases i requisits d'aquestes ofertes de treball a Girona.

OFERTES DE TREBALL DE LEROY MERLIN A GIRONA

LEROY MERLIN selecciona:

REPOSADOR/A per a Girona

- Contracte indefinit.

- Jornada parcial - indiferent.

Com reposador/a seràs el responsable, juntament amb l'equip de venda de la botiga, de mantenir els lineals nets, plens, abalisats i assegurats per garantir una experiència òptima per part dels clients en el seu pas per botiga. Amb les teves accions, asseguraràs el bon estat de la botiga en el moment de l'obertura o tancament de la jornada, contribuint a garantir l'estoc necessari per satisfer la demanda del client.

Forma't i Desenvolupa't en una empresa multinacional. Trobaràs un gran ambient de treball i disposaràs d'autonomia per decidir i actuar, també podrà participar en la presa de decisions i en projectes transversals.

Comptaràs amb una retribució fixa i variable de participació en els resultats i beneficis, tenint la possibilitat de convertir-te en accionista de la companyia i de rebre importants beneficis socials.

Inscripcions i més informació a oferta de Reposador/a a Girona.

CAIXER/A - ASSESSOR/A RELACIÓ CLIENT per Castell-Platja d'Aro

- Contracte de durada determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

Com Caixer/a - Assessor/a Relació Client, seràs responsable de garantir la millor experiència al client abans, durant i després del seu pas per botiga i en els diversos canals de comunicació existents, a través del coneixement i posada a disposició d'una oferta completa de serveis personalitzats d'alt nivell definits per la Direcció de serveis i el Cap de Relació Client.

Les teves funcions seran:

- Realitzar el cobrament al client en el pas per caixes i devolucions.

- Acollida i acompanyament al client.

- Atenció a client.

- Gestionar els serveis de pagament, finançament i servei post venda.

Inscripcions i més informació a oferta de Caixer/a - Assessor/a Relació Client a Castell-Platja d'Aro.