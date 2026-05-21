SM Gestions, professionals de confiança en el sector immobiliari
Actualment tenen a la venda un immoble de cinc plantes a l’avinguda Rhode de Roses
SM Gestions Roses és una empresa amb una àmplia experiència en el món immobiliari que destaca per oferir un servei complet i personalitzat a cada client. Des dels seus inicis, la firma ha apostat per una visió multidisciplinària, capaç d’atendre qualsevol aspecte relacionat amb la gestió, venda o lloguer d’immobles.
L’empresa opera a tota la província de Girona gràcies a una xarxa de col·laboradors especialitzats, fet que li permet oferir un assessorament professional i proper. “Cada client ens confia el seu projecte o el seu patrimoni, i això ens obliga a implicar-nos al màxim”, expliquen els responsables de SM Gestions, que remarquen que el tracte humà i la proximitat són els valors que els diferencien dins del sector.
A banda de la gestió immobiliària tradicional, SM Gestions ofereix serveis de lloguer anual i turístic, així com l’assessorament en compravenda de pisos i cases. També disposen d’un servei de peritatge judicial immobiliari, orientat a oferir suport tècnic i legal en tot tipus de procediments.
Totes les seves ofertes actualitzades es poden consultar fàcilment al seu web, www.smgestions.com, on es mostra una àmplia selecció de propietats a Roses i a tot l’Empordà. En aquest sentit, ara tenen a la venda un edifici a l’Avinguda de Rhode, davant el mar. Consta de cinc plantes amb un local comercial, quatre apartaments i un àtic. L’immoble té llicència turística.
Per a més informació, podeu visitar les seves oficines al carrer Granada, 1, local 1 de Roses, trucar al 670 421 465, o bé contactar-hi a través del correu info@smgestions.com.
- Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater
- Quan el vi també salva vides: La Vinyeta exporta al món la seva col·laboració amb la Fundació Mona
- Aquest és el poble de l'Empordà que s'ha convertit en el refugi de Manel Fuentes lluny dels platós
- La Guàrdia Urbana de Figueres tanca un establiment d'alimentació que generava queixes veïnals
- Pals de fibra caiguts: ja falta menys perquè vagin per terra, i això no vol dir que estiguin soterrats...
- Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
- Detingut un home per un homicidi masclista a Figueres
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima