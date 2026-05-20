Servimuntada, tres generacions construint i rehabilitant habitatges amb ofici
L’empresa suma tres generacions vinculades a la construcció i centra bona part de la seva activitat
en l’obra nova, les reformes i la restauració d’habitatges i masies a l’Alt Empordà i la Catalunya Nord
Hi ha cases que no es poden entendre només com una obra. Són memòria, paisatge, pedra, fusta, llum i maneres de viure. Aquesta és una de les mirades que defineixen Servimuntada, una empresa de construcció amb base a Maçanet de Cabrenys que ha fet de la rehabilitació i la restauració una manera d’entendre l’ofici. La seva trajectòria familiar, vinculada a tres generacions dedicades a la construcció, conviu avui amb projectes d’obra nova, reformes integrals i intervencions en edificis amb història.
Servimuntada ha construït al llarg dels anys un perfil propi: treballar amb tècnica, però també amb respecte pel caràcter original dels espais. No es tracta només d’aixecar parets o renovar cobertes, sinó d’entendre què demana cada casa i quin valor patrimonial, funcional o emocional cal preservar.
L’empresa es especialista en construcció i rehabilitació a l’Alt Empordà i la Catalunya Nord, amb projectes residencials i reformes integrals. La rehabilitació és un dels camps on aquesta manera de fer es fa més visible. Les seves intervencions es fan sobre murs existents, estructures de pedra, cobertes de fusta, arcs de maó vist o espais que conserven elements arquitectònics originals. En els projectes de rehabilitació, l’empresa posa l’accent en la conservació de l’essència de la construcció i en la transformació dels espais perquè tornin a ser habitables i útils.
Aquest equilibri entre passat i present és especialment delicat quan es treballa en masies o edificis amb història. La restauració no pot ser una simple substitució de materials ni una reforma sense context. Requereix criteri, lectura de l’edifici i una execució capaç de combinar solidesa, confort i fidelitat a l’esperit original. Així, l’empresa també destaca per la consolidació de murs, la recuperació de parets de pedra, el treball amb cobertes de fusta i la preservació d’elements singulars.
Però Servimuntada no viu només de la restauració. L’empresa també treballa en obra nova, reformes integrals i projectes residencials, una línia que li permet adaptar-se a les necessitats actuals d’habitatge. La construcció contemporània exigeix eficiència, planificació, compliment tècnic i capacitat de coordinació, però en el seu cas aquesta dimensió conviu amb una cultura d’ofici que ve de lluny.
Per a més informació sobre els seus serveis, podeu trucar al telèfon 667 612 320 o enviar un correu electrònic a costeja77@hotmail.com.
