M.Vich, qualitat, innovació i proximitat des de l’any 1964
El departament d’I+D ha desenvolupat dues gammes de pintura que amplien l’oferta
Amb més de seixanta anys de trajectòria Pintures M. Vich s’ha consolidat com una empresa de referència en el sector. Amb delegacions a l’Escala i Roses, i la botiga central situada al Pont Major de Girona, aquesta empresa manté la fàbrica a Palol de Revardit, on va començar la seva història l’any 1964.
Les col·leccions de colors com la carta VIREX, inspirada en les façanes de les cases de l’Onyar, i la carta EUROVIC ECOLOGIC, basada en les tonalitats pròpies dels paisatges de l’Empordà, són una mostra de com Pintures M. Vich entén els colors com una forma de connectar amb l’entorn.
L’aposta per la recerca i el desenvolupament ha permès a l’empresa llançar dues gammes de pintura que responen a les necessitats actuals del mercat. CLEANVIC: una pintura antitaques que es pot netejar amb facilita. I SANIVIC: una pintura amb certificació antifongs i antibacteriana. Les dues aporten funcionalitat i ofereixen la possibilitat d’obtenir-les en una àmplia varietat de colors.
Així mateix, l’atenció personalitzada i l’acompanyament al client són valors fonamentals per a l’empresa. A les seves botigues, els clients també hi poden trobar un ampli ventall d’eines i accessoris per a la pintura, així com roba i calçat de treball i seguretat.
A l’Escala, els trobareu a l’avinguda Riells, 26 A. Us atendran al telèfon 972 773 013 o a través del seu web, www.pinturesmvic.com.
