Humitat-Stop, la solució als problemes d’humitat i calç
L’empresa disposa de sistemes eficients que no requereixen fer obres i que són més econòmics i eficients que les opcions tradicionals
P’empresa Humitat Stop, líder en l’eliminació de la humitat amb el sistema científic HS-221, disposa d’un dispositiu electrofísic sense fils que actua sobre l’origen del problema de manera definitiva, ràpida i sense necessitat d’obres.
L’HS-221 és una evolució del mètode d’electroosmosi, amb una millora del rendiment i de l’efectivitat. Està certificat per la Unió Europea i per l’Institut ICNIRP, organismes que acrediten que les ones electromagnètiques que emet —de molt baixa intensitat i freqüència— no són perjudicials. El dispositiu es pot instal·lar en tota mena d’espais, des de soterranis fins a edificis de grans dimensions, com ara catedrals. Segons explica Antoni Pagès, propietari de l’empresa, «és un sistema més econòmic que les solucions tradicionals, i un habitatge sense humitat és més confortable, saludable i incrementa el seu valor».
Pagès té una àmplia experiència en tractar aquest tipus de casos i a resoldre tot tipus de dubtes que puguin sorgir sobre el sistema.
Sistema contra la calç
Humitat Stop també ha ampliat la seva activitat amb el sistema Micronitzador Cal-Stop, pensat per eliminar la calç de les canonades i dels electrodomèstics. El dispositiu genera un camp electromagnètic a l’aigua d’entrada a l’habitatge, descomponent els grumolls en suspensió i evitant que s’acumulin residus. És un procés ràpid, que no requereix cap intervenció a la instal·lació, i contribueix a millorar la qualitat de l’aigua i a allargar la vida dels electrodomèstics.
Contacte
Humitat Stop es troba al carrer les Freixes, 6 d’Espolla. Per a més informació, podeu trucar al 972 563 418 o visitar www.niunagotames.com.
