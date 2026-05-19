Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Nena atacada senglar CadaquésEntrevista PeyuPluges torrencials empordàRetorn Elena García
instagramlinkedin

Comprar o vendre un immoble amb Apialia: més visibilitat i garanties

Triar una agència que formi part d’Apialia és tenir unes 300 immobiliàries de tot Catalunya a la teva disposició

Tots els agents d’aquesta xarxa han de formar part del Col·legi d’APIS i això garanteix qualitat i professionalitat

Els agents que formen part d’Apialia Costa Brava-Figueres.

Els agents que formen part d’Apialia Costa Brava-Figueres. / Cedida a l'Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

Triar una agència immobiliària a l’Alt Empordà que formi part de la xarxa Apialia és apostar per un model col·laboratiu, professional i orientat a resultats. Tant per a les persones que volen vendre un immoble com per a les que busquen comprar una casa, comptar amb un agent integrat en aquesta xarxa significa tenir al darrere no només una agència, sinó un ampli equip de professionals que comparteixen oportunitats, coneixement i cartera d’immobles.

Triar una immobiliària de l’agrupació vol dir tenir a la teva disposició unes 300 agències i 20 xarxes Apialia d’arreu de Catalunya, un valor afegit per donar més abast a cada operació. A més, tots els agents Apialia han de formar part del Col·legi d’APIS, fet que reforça les garanties, la qualitat del servei i el rigor professional.

En un mercat competitiu com el de la Costa Brava, disposar d’un bon assessorament pot marcar la diferència. Apialia Costa Brava-Figueres suma la proximitat de les agències del territori amb la força d’una xarxa que treballa de manera coordinada. Apiala té agents associats a Figueres, L’Escala, Sant Pere Pescador, Empuriabrava, Roses i Llançà.

Xarxa compartida d’immobles

Per als propietaris, anar a una agència Apialia suposa multiplicar les possibilitats de venda. L’immoble no queda limitat a l’acció comercial d’una zona, sinó que pot ser treballat per diversos agents que comparteixen compradors, contactes i oportunitats de tota Catalunya. Aquest sistema permet donar més visibilitat a cada propietat, arribar a més possibles interessats i optimitzar el temps de venda. Confiar en les agències que formen part d’Apialia és apostar per la professionalitat immobiliària i la col·laboració. Comparteixen immobles en exclusiva i treballen amb una mateixa metodologia, basada en la transparència, la confiança i la coordinació.

Pel que fa al comprador, no depèn només de la cartera d’una agència concreta, sinó que pot accedir a una xarxa compartida d’immobles. Això és especialment important en zones amb molta demanda, com la Costa Brava. Comprar un habitatge és una decisió important i requereix informació, rapidesa i acompanyament. Un agent Apialia pot orientar el client, seleccionar les propostes que encaixen amb les seves necessitats i acompanyar-lo durant tot el procés.

Apialia Costa Brava-Figueres combina el coneixement local del mercat immobiliari amb la força d’un model de treball compartit. Les agències del territori coneixen els preus, la demanda i les particularitats de cada zona, des del centre de Figueres fins als pobles de l’interior i les localitats costaneres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
  2. Figueres estrena el Mercat de Sant Baldiri en record de la desapareguda Fira
  3. Peyu: 'Al teatre, fer riure vuit-centes persones de cop et dona un poder que no tens amb cap altre mitjà
  4. Aquest és el poble de l'Empordà que s'ha convertit en el refugi de Manel Fuentes lluny dels platós
  5. Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater
  6. Una motxilla amagada a l’Empordà: un enigma que es reactiva trenta anys després, des de l’Equador
  7. Per un any en una secta en calen set per recuperar la salut mental
  8. Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar

Reivindiquen, des de Figueres, la plena vigència del llegat de l’escriptor i filòsof Pep Subirós

Reivindiquen, des de Figueres, la plena vigència del llegat de l’escriptor i filòsof Pep Subirós

Comprar o vendre un immoble amb Apialia: més visibilitat i garanties

Comprar o vendre un immoble amb Apialia: més visibilitat i garanties

Moeve Fútbol Zone 1x26: Els comptes del descens als inferns

La mobilitat serà elèctrica, connectada i autònoma… o no serà

La mobilitat serà elèctrica, connectada i autònoma… o no serà

Viu la World Climbing Series d’Alcobendas sense complicacions: accessos, transport i allotjament

Viu la World Climbing Series d’Alcobendas sense complicacions: accessos, transport i allotjament

Els controls i la intel·ligència artificial permeten rebaixar el frau elèctric a l'Alt Empordà

Els controls i la intel·ligència artificial permeten rebaixar el frau elèctric a l'Alt Empordà

La travessa Escalagde reuneix 59 embarcacions mentre consolida els lligams entre navegants catalans i francesos

La travessa Escalagde reuneix 59 embarcacions mentre consolida els lligams entre navegants catalans i francesos

Cinc factors clau que has de conèixer abans de contractar una hipoteca el 2026

Cinc factors clau que has de conèixer abans de contractar una hipoteca el 2026
Tracking Pixel Contents