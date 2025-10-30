Marbres Agustí, transforma el teu espai triant qualitat i experiència
’L’empresa figuerenca destaca en els projectes de cuines i banys, amb innovació i l’experiència de més de 50 anys aplicada a cada projecte
Fundada a Figueres l’any 1968, Marbres Agustí és una empresa familiar amb més de 50 anys d’experiència que s’ha consolidat com un referent en el treball de materials naturals i sintètics. La seva trajectòria es basa en la qualitat, la precisió i la satisfacció del client, valors que han fet de la firma un nom de confiança al sector.
Experiència i innovació
Actualment, l’empresa compta amb més de 20 professionals qualificats que combinen experiència i innovació per oferir un servei complet d’elaboració, instal·lació i disseny a mida. Treballen amb materials com granit, marbre, pissarra, travertí i Silestone, entre altres. Tots ells de primera qualitat, que permeten donar resposta a projectes de tota mena, tant en interiors com en exteriors.
A Marbres Agustí, cada encàrrec s’entén com una peça única. L’empresa està especialitzada en la creació i renovació de cuines, banys i espais interiors, amb acabats personalitzats i adaptats al gust del client. La seva activitat combina la passió pel treball artesanal amb l’ús de tecnologies avançades i maquinària d’última generació, assegurant resultats precisos, resistents i estèticament impecables.
A més, la firma també ofereix serveis lapidaris personalitzats, elaborats amb sensibilitat, professionalitat i atenció al detall, garantint un resultat respectuós i de màxima qualitat.
Atenció personalitzada
Marbres Agustí destaca pel seu tracte proper i professional, adaptant-se a les necessitats de particulars i professionals del sector. L’empresa ofereix pressupostos personalitzats i un assessorament complet durant tot el procés, des de la planificació fins a la instal·lació final.
Amb més de mig segle de trajectòria, Marbres Agustí continua fidel als seus valors fundacionals: qualitat, compromís i confiança, consolidant-se com una empresa capdavantera en el sector del marbre i la pedra natural a les comarques gironines.
Contacte
Per a més informació podeu visitar la seva votiga al Recinte Firal de Figueres al carrer Itàlia, 20. També podeu trucar al 972 500 779 o enviar un correu ainfo@marbresagusti.com. A la seva pàgina web www.marbresagusti.cat podeu consultar alguns dels seus projectes i si no us voleu perdre cap novetat podeu seguir-los a Instagram @marbresagusti.
