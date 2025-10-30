Tot Energies, especialistes en serveis energètics integrals
L’empresa de Roses és un referent en electricitat, aigua, gas, calefacció i energies renovables, amb un servei proper, multilingüe i adaptat
Amb més de trenta anys d’experiència, Tot Energies s’ha convertit en una empresa de confiança a l’Alt Empordà per a famílies i empreses que busquen serveis d’instal·lació i manteniment de qualitat. Des de la seva seu a l’avinguda Gran Via Pau Casals 186 local 1de Roses, ofereix un ampli catàleg de solucions que inclouen electricitat, aigua, gas, calefacció i energies renovables, tot apostant per la proximitat, l’eficiència energètica i la sostenibilitat.
En un sector sovint dominat per grans companyies i processos automàtics, Tot Energies aposta per la relació humana i directa amb els seus clients. El seu model de servei es basa en la transparència, la confiança i l’adaptació a les necessitats particulars de cada projecte. "La nostra missió és oferir un servei proper, personalitzat i sostenible, buscant sempre el millor preu i la màxima eficiència energètica", expliquen des de la companyia. Aquesta filosofia els ha permès consolidar una clientela fidel i ampliar la seva presència a tota la comarca, amb projectes tant per a particulars com per a empreses i comunitats de veïns.
Serveis integrals
Tot Energies destaca per oferir serveis integrals, cobrint tot el cicle energètic del client: des de la instal·lació fins al manteniment preventiu i correctiu. A més, ofereixen assessorament energètic gratuït, ajudant els usuaris a optimitzar el consum i reduir les factures. L’empresa també es fa càrrec de tots els tràmits administratius, la gestió de subvencions i certificats energètics, així com de les gestions amb ajuntaments i distribuïdores. Aquesta gestió integral permet que el client no s’hagi de preocupar per res.
Renovables
Tot Energies aposta per la fotovoltaica i altres fonts renovables. De fet, un dels seus serveis més innovadors és el moneder solar, una tecnologia que permet als clients acumular els excedents d’energia produïda per les seves plaques solars i utilitzar-los més endavant, fins i tot en altres habitatges. Aquesta opció és especialment útil per a segones residències, ja que permet aprofitar al màxim la inversió en energia solar. La ubicació geogràfica de l’Alt Empordà amb molts dies de sol a l’any, és un escenari ideal per a la implantació d’instal·lacions fotovoltaiques. Tot Energies s’ha especialitzat a dissenyar i executar projectes a mida, tant per a particulars com per a negocis, adaptant-se a la realitat climàtica i arquitectònica de cada client.
L’empresa disposa d’un equip multilingüe capaç d’atendre en català, castellà, francès, anglès i alemany, fet que facilita la comunicació amb una clientela internacional i diversa.
L’empresa també aposta per la formació contínua del seu personal tècnic, amb joves enginyers especialitzats en projectes fotovoltaics i innovacions energètiques. Els valors que defineixen Tot Energies —proximitat, qualitat i adaptació constant— impulsen la seva evolució. El repte per als pròxims anys és consolidar el creixement en el sector de les renovables, ampliar la seva cartera de serveis i ajudar encara més clients a gestionar de manera eficient el seu consum energètic.
Per a més informació podeu visitar la seva seu a Roses, trucar al 649 358 956 o visitant la seva web www.totenergies.com.
