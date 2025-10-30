Servimuntada, tres generacions dedicades a l’ofici de la construcció
Són especialistes en restauració i obra nova, ofereixen solucions personalitzades i un tracte proper
Fundada l’any 2008, Servimuntada és una empresa altempordanesa especialitzada en la rehabilitació i restauració d’habitatges. Amb una trajectòria consolidada, ofereixen els seus serveis tant a la comarca de l’Alt Empordà com a la Catalunya Nord, portant la seva experiència més enllà dels Pirineus.
Des dels seus inicis, Servimuntada combina obra nova i restauració, sempre amb l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats i desitjos dels clients. Han liderat nombrosos projectes, entre els quals destaca la restauració de masies, respectant-ne l’essència i l’estil original quan així ho demanen els propietaris.
Amb seu a Maçanet de Cabrenys, l’empresa treballa principalment al nord de la comarca i a tota la demarcació de Girona. La relació amb la clientela de la Catalunya Nord ve de lluny, ja que va ser iniciada pel pare de Marc Costejà, actual propietari del negoci, que treballa colze a colze amb el seu fill, Pau Costejà. Tal com explica Marc Costejà, "sempre hem apostat per la restauració, perquè dins del sector de la construcció és la feina que més ens apassiona. És cert que en els últims anys ha crescut molt l’interès per aquest tipus d’obres, però nosaltres ja fa temps que hi treballem amb dedicació".
Servimuntada aposta per l’ús de les darreres tècniques i les millors eines per garantir resultats eficients i adaptats a cada projecte. Cada obra és per a ells un repte que afronten amb els màxims estàndards de qualitat. A més, disposen de maquinària d’excavació per oferir un servei complet als seus clients i recentment han ampliat l’oferta amb la construcció de teulades de fusta.
Per a més informació o pressupostos, es pot contactar amb Servimuntada al correu costeja77@hotmail.com o al telèfon 667 612 320.
