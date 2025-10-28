Vivers Garden Sant Pere es preparen per Tots Sants amb una àmplia oferta floral
Els Vivers Garden Sant Pere ja llueixen plens de color amb motiu de Tots Sants. L’establiment, situat a la carretera de Castelló d’Empúries a Sant Pere Pescador, ofereix una gran varietat de flors de temporada, com ciclamens i crisantems, ideals per decorar i retre homenatge en aquestes dates.
Els clients hi trobaran assessorament personalitzat per part del seu equip de professionals, que recomanen les plantes més adequades segons els gustos i les característiques de cada jardí o terrassa.
Amb més de trenta anys d’experiència, aquest negoci familiar s’ha convertit en un referent al sector del cultiu i la venda de plantes i arbres a l’Empordà. Treballen tant al detall com a l’engròs, amb una àmplia gamma d’espècies: arbres d’ombra, arbustos, fruiters, palmeres i oliveres. Algunes d’aquestes darreres arriben a ser milenàries, un dels tresors més destacats del viver.
El catàleg de Garden Sant Pere s’organitza en deu grans categories: arbres, arbustos, plantes enfiladores, aromàtiques, flors i plantes de temporada, coníferes, palmeres i exòtiques, oliveres, fruiters i plantes d’interior.
A més, el viver disposa de tot el que cal per cuidar el jardí: marmolines, pedres decoratives, terres, fertilitzants, adobs i productes fitosanitaris.
Els horaris d’obertura són de dilluns a dissabte, de 9 a 13 h i de 15 a 19 h, i els diumenges al matí. L’establiment compta amb un ampli aparcament per als clients, i per a més informació es pot trucar al 972 55 05 35.
