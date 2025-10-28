Rayen, tres dècades construint confiança, un any assessorant com a immobiliària de referència a la província de Girona
L’empresa celebra el primer aniversari de Rayen Serveis Immobiliaris amb més de 50 immobles en cartera i més de 20 operacions tancades amb èxit
redacció
Amb seu a Figueres i una trajectòria de tres dècades en gestió de projectes, enginyeria i promoció, Rayen ha fet un pas natural: posar l’experiència tècnica al servei de l’assessorament immobiliari.
Aquest octubre, la divisió compleix el primer any amb bon balanç: més de cinquanta propietats gestionades i més de vint operacions tancades amb satisfacció per totes les parts. Lluny del model d’agència convencional, Rayen aposta per una visió integral que uneix la mirada tècnica del projecte amb la sensibilitat comercial. «Coneixem el sector des de dins, des dels fonaments fins a la teulada. Aquesta experiència ens permet assessorar amb realisme i aportar solucions concretes», explica Fran López, director tècnic i responsable de projectes i valoracions.
L’equip, format per professionals del sector amb una sòlida experiència tècnica i comercial, treballa amb un objectiu comú: garantir la tranquil·litat del client. El servei inclou valoracions ajustades al mercat; reportatges i tècniques de home staging; difusió als principals portals; filtrat de compradors reals; coordinació de finançament i tramitació completa fins a notaria. Ens encarreguem de tot perquè el client no s’hagi de preocupar per res», resumeix Susana Martínez, agent col·legiada d’AICAT.
En aquest primer any, l’empresa ha demostrat que la província de Girona és plena d’oportunitats. Les operacions abasten una gran varietat d’immobles: habitatges assequibles a Figueres o Vilafant fins a cases familiars amb jardí; també locals, solars urbans i finques amb encant. A més, la firma gestiona una cartera interna per a clients que valoren la discreció.
Un dels punts forts és la selecció de finques amb personalitat pròpia: cases de pedra a Camallera que conserven l’ànima original; habitatges únics al centre històric de Peralada; propietats singulars a Queixàs i àtics a Figueres amb terrasses perimetrals i vistes panoràmiques. També destaquen les cases familiars a Vilafant i Mas Pau, les viles independents amb jardí i piscina, i locals en ubicacions estratègiques per a inversors. En sòl, Rayen assessora en parcel·les urbanes i solars amb projecte a municipis de la província de Girona,
El mètode és clar: escoltar, analitzar, planificar i executar amb ordre. La part visible és l’anunci o la visita; la invisible, i decisiva, és la documentació, els informes i la coordinació entre actors. Rayen s’hi diferencia centrant-se en l’assessorament i la gestió de projectes de construcció i reforma, seleccionant equips adequats i vetllant pel compliment tècnic i documental.
En l’àmbit comercial, destaquen locals a Creu de la Mà i al centre de Figueres, interessants per a negoci o inversió. També assessorem en la compra de parcel·les i solars per a autopromoció, analitzant viabilitats i normativa. Per als propietaris, el pla és clar: definim el preu amb dades reals; preparem l’immoble perquè llueixi; seleccionem canals i filtrem visites; i anticipem la documentació perquè la signatura sigui àgil. Aquesta metodologia ens ha valgut recomanacions i clients que repeteixen. «El millor resultat és veure com la gent confia en nosaltres, ens recomana i repeteix», afirma Martínez.
Si esteu pensant a vendre o voleu assessorament per preparar la vostra propietat, Rayen ofereix una diagnosi inicial sense compromís. Per a més informació podeu trucar al 972 212 420 , visitar la seva web www.rayenimmo.com o visitar la seu a l’avinguda Salvador Dalí i Domènech, 7, baixos 2, de Figueres. També els podeu seguir a l’Instagram @rayen_immobiliaria.
