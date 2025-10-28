Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Promocions Parada i Construccions Ramon Parada: experiència, talent i qualitat des de 1971

L’equip de Construccions Ramon Parada.

L’equip de Construccions Ramon Parada. / ARXIU

Redacció

Redacció

Roses

Promocions Parada i Construccions Ramon Parada, empreses familiars fundades el 1971 i actualment dirigides per la segona generació, destaquen per la seva especialització en gestió immobiliària, construcció d’habitatges unifamiliars, reformes i rehabilitacions integrals.

El seu objectiu és oferir obres de màxima qualitat, ajustant el preu i adaptant cada projecte al gust del client per fer realitat la casa dels seus somnis. L’empresa s’encarrega de lliurar els treballs completament acabats i coordina tots els professionals implicats. Podeu trobar-los a Gran Via Pau Casals, 119 de Roses.

