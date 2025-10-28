Piscines Vilabertran t'ajuda a mantenir la piscina en bones condicions a l’hivern
L'empresa ofereix solucions per conservar l’aigua i protegir la instal·lació
L’empresa Piscines Vilabertran, especialitzada en la construcció i manteniment de piscines, proposa un complet sistema d’hibernació per conservar la piscina i els equips de filtració durant els mesos d’hivern. Aquest procés inclou una neteja a fons de la instal·lació, el tractament específic de l’aigua i la reducció de les hores de filtració al mínim necessari. Finalment, es recomana cobrir la piscina amb una lona d’hibernació, que evita l’entrada de brutícia i ajuda a mantenir l’aigua en bon estat fins a la primavera.
Piscines Vilabertran també instal·la elements de protecció per a piscines, com tanques de seguretat i cobertors —tant d’estiu com d’hivern—, que poden ser manuals o automàtics. Aquests sistemes són molt útils per evitar que les tempestes o el vent afectin la qualitat de l’aigua, i alhora contribueixen a reduir la pèrdua d’aigua, un aspecte especialment important en èpoques de sequera i restriccions.
Per mantenir l’aigua en òptimes condicions durant tot l’hivern, l’empresa recomana utilitzar productes d’hibernació, formulats per conservar el nivell i la qualitat de l’aigua, independentment del material amb què s’hagi construït la piscina.
A Piscines Vilabertran treballen amb les millors marques del mercat, com Bayrol, CTX, Aquanet o AstralPool, garantint productes de màxima eficàcia i durabilitat. A més, el seu equip tècnic ofereix assessorament personalitzat per ajudar cada client a escollir la solució més adequada per a la seva piscina i el seu pressupost.
Per més informació podeu trucar al 972 675 902 o al 609 449 291, visitar la web www.piscinesvilabertran.com o la seva seu a Ronda Sud, 2 de Figueres.
