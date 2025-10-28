Parquets Frigola, 50 anys dedicats a l’ofici de restaurar i instal·lar parquet
Parquets Frigola celebra cinquanta anys dedicats a l’art del parquet, una trajectòria marcada per la constància, l’experiència i la passió per la feina ben feta. L’any 1976, Francesc Frigola va obrir el seu negoci d’instal·lació i restauració de parquets a Figueres. Amb el temps, el seu fill Xavier va agafar el relleu, mantenint viva la tradició familiar i adaptant-se a les noves tendències del sector.
Parquets Frigola s’ha consolidat com un referent en la col·locació i restauració de tot tipus de parquets. «La clau és treballar amb paciència i cuidar cada detall dels acabats», destaca Xavier Frigola.
L’empresa utilitza productes de màxima qualitat per garantir resultats duradors i estèticament impecables.
Amb esperit innovador, també ha incorporat nous materials com el paviment vinílic, ideal per a espais com cuines i banys. A la seva exposició d’Olot s’hi pot trobar una àmplia gamma de parquets de les millors marques i productes per a la seva neteja i manteniment.
Cinquanta anys després, Parquets Frigola continua combinant tradició, innovació i ofici, oferint confiança i qualitat a cada projecte.
Per a més informació podeu turcar al 649 820 821. També podeu visitar la seva exposicó al carrer Zamenhof, 20, B al municipi d’Olot.
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- La CUP denuncia que la família de Pilar Rahola té pisos turístics il·legals a Cadaqués
- Sergio Clerigues, entrenador: “En trenta anys entrenant no havia vist mai res com el que ha fet Abderrahim Bouchikh”
- Desallotgen dues classes i la cuina de La Salle Figueres per una possible fuita de gas
- Nou pas endavant per al desdoblament del Cinturó de ronda de Figueres fins a Pont de Molins
- “Figueres, ciutat de merda”
- La nova vida de Dani Alves als 42 anys, de futbolista a predicador en una església a Girona: 'S’ha de tenir fe, jo soc la prova d’això
- Santi Vila: 'Amb Puigdemont hi mantinc una gran relació d'amistat