Panells solars fotovoltaics amb ClimaProtec: energia neta i eficient
Amb el pla PLUS 24 de ClimaProtec els teus panells solars funcionen al màxim rendiment tot l’any: manteniment, seguiment i seguretat garantits
Els panells solars fotovoltaics s’han consolidat com una de les principals alternatives sostenibles per a la generació d’electricitat. Es tracta de dispositius que capten l’energia del sol i la transformen en electricitat mitjançant cèl·lules solars, que converteixen la llum en energia utilitzable. Habitualment, s’instal·len a teulades o superfícies exposades al sol per aprofitar al màxim la radiació solar.
Aquests sistemes tenen molts avantatges però és molt important comptar amb uns bons professionals, com els de ClimaProtec, que s’encarreguen des de la instal·lació fins al manteniment; per aprofitar al màxim tots els beneficis de l’energia fotovoltaica.
Funcionament
El procés comença amb la captació de la llum solar per part de les cèl·lules fotovoltaiques. A continuació, té lloc la conversió d’aquesta energia lluminosa en corrent continu (CC). Mitjançant un inversor, el corrent continu es transforma en corrent altern (CA), que és el tipus d’electricitat utilitzada a les llars. Finalment, l’energia es pot consumir directament, emmagatzemar en bateries o enviar a la xarxa elèctrica.
Connexió i incidències
Una mala connexió a internet pot dificultar la recepció de dades de producció i consum en temps real, generar errors en el monitoratge o retards en les notificacions de manteniment. Tot i això, aquestes incidències no afecten la producció elèctrica, sinó només la transmissió d’informació. Amb el pla PLUS 24, es manté el seguiment de les dades i es poden detectar possibles avaries amb rapidesa.
Sistemes back-up
Els sistemes amb back-up permeten disposar d’electricitat pròpia durant talls de subministrament, ja que l’energia generada s’utilitza internament i no s’envia a la xarxa. Aquesta funció millora la seguretat energètica i la continuïtat del servei, especialment en negocis o habitatges amb necessitats crítiques. Es tracta d’una solució útil en moments de desconnexió elèctrica espontània, com la viscuda el 28 d’abril de 2025.
Bateries
En aquesta línia, les bateries són importants perquè permeten emmagatzemar l’energia sobrant per utilitzar-la durant la nit o en dies sense sol. Això redueix la dependència de la xarxa elèctrica i optimitza l’autoconsum, incrementant l’eficiència global del sistema. A més, contribueixen a l’estalvi econòmic i a la sostenibilitat ambiental.
Manteniment i la neteja
Mantenir els panells solars nets és essencial per garantir-ne el rendiment, ja que pot millorar la producció energètica fins a un 10 o un 20%. La neteja regular evita l’acumulació de brutícia, ombres o punts calents que poden provocar avaries. A més, permet detectar amb facilitat altres incidències com cables danyats o fissures. Amb el pla PLUS 24, es realitza una revisió anual de la instal·lació i la neteja dels panells, assegurant el bon funcionament i la durabilitat del sistema.
Per a més informació podeu visitar la seva pàgina web www.climaprotecsl.com o escriure un email a hola@climaprotecsl.com. L’empresa també disposa d’un telèfon d’avaries i urgències 24 hores el 972 658 419.
