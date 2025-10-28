Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Humitat Stop, la solució definitiva per a les humitats a la llar

Coincidint amb les festes de Sant Narcís, Humitat-Stop serà present amb un estand a la Fira de Mostres de Girona

Antoni Pagès a la Fira de Mostres de Girona en una edició anterior.

Antoni Pagès a la Fira de Mostres de Girona en una edició anterior. / MARC MARTÍ

Redacció

Redacció

Espolla

L’empresa Humitat-Stop, amb seu a Espolla, ofereix una solució tecnològica i efectiva per eliminar les humitats per capil·laritat. Liderada per l’expert Antoni Pagès, la firma treballa amb el sistema científic HS-221, un dispositiu electrofísic sense fils que actua sobre l’origen del problema de manera definitiva, ràpida i sense necessitat de fer obres.

El sistema emet ones electromagnètiques innòcues per a persones, animals i plantes, garantint un procés segur i respectuós amb la salut i el medi ambient.

Humitat

L’HS-221 és una evolució del mètode d’electroosmosi, millorant-ne el rendiment i l’efectivitat. Està certificat per la Unió Europea i per l’Institut ICNIRP, organismes que acrediten que les ones electromagnètiques emeses, de molt baixa intensitat i freqüència, no són perjudicials. El dispositiu pot instal·lar-se en tot tipus d’espais, des de soterranis fins a edificis de grans dimensions com catedrals.

Segons explica Antoni Pagès, «és un sistema més econòmic que les solucions tradicionals, i un habitatge sense humitat és més confortable, saludable i incrementa el seu valor».

Calç

Humitat-Stop també ha ampliat la seva activitat amb el sistema Micronitzador Cal-Stop, dissenyat per eliminar la calç de les canonades i dels electrodomèstics. El dispositiu emet un camp electromagnètic a l’aigua d’entrada a l’habitatge, desfent els grumolls en suspensió i evitant l’acumulació de residus. El procés és ràpid, no requereix intervencions a la instal·lació i millora la qualitat de l’aigua.

Fira de Mostres de Girona

Coincidint amb les festes de Sant Narcís, Humitat-Stop serà present amb un estand a la Fira de Mostres de Girona, on els visitants podran conèixer de prop els seus sistemes HS-221 i Cal-Stop. El personal tècnic de l’empresa atendrà tothom qui s’hi vulgui acostar per informar-se, resoldre dubtes o demanar assessorament personalitzat sobre problemes d’humitat i calç a la llar.

Contacte

L’empresa Humitat-Stop es troba al carrer les Freixes , 6 d’Espolla, si voleu més informació podeu trucar al telèfon 972 563 418 o visitar la web www.humitat-stop-girona.com.

