Engel & Völkers, 5 oficines al servei de l’excel·lència immobiliària

L’empresa guia el client en la transacció immobiliària amb professionalitat gràcies al seu arrelament al territori

A la privilegiada zona de la Costa Brava, des de Portbou fins a Empuriabrava i a tot l’Alt Empordà, Engel & Völkers ofereix un servei immobiliari de màxima qualitat i amb un tracte exclusiu. L’empresa compta amb cinc oficines estratègicament ubicades a Peralada, Llançà, Cadaqués, Roses i Empuriabrava, des d’on el seu equip local proporciona una atenció personalitzada i professional a totes les persones que volen comprar o vendre una propietat en aquesta zona tan especial.

Presència local de proximitat

La fortalesa d’Engel & Völkers a la Costa Brava no es basa només en la seva presència internacional, sinó també en el seu arrelament al territori. Les cinc oficines permeten conèixer a fons els micromercats locals i oferir un assessorament proper i adaptat a cada tipus de client i propietat. Aquesta proximitat facilita entendre les particularitats de cada zona i detectar oportunitats amb rapidesa i precisió.

Engel & Völkers compta amb cinc oficines repartides per l’Alt Empordà, cadascuna adaptada a les característiques del seu entorn:

  • A Peralada, l'oficina està situada a l’avinguda Jaume I, 6, 1r, dona servei a la zona interior, vinculada al món del vi, el golf i la qualitat de vida, i és el punt de referència per a propietats exclusives i masies.
  • A Llançà, a la plaça Major, 6, l’agència actua com a porta d’entrada a la Costa Brava Nord, amb un mercat que combina mar, muntanya i natura, ideal per a qui busca tranquil·litat en un entorn autèntic.
  • A Cadaqués, la seu està situada a l’avinguda Caritat Serinyana, 10, se centra en un mercat molt exclusiu i atractiu tant per a inversors com per a compradors que busquen residències singulars en un entorn únic.
  • A Roses, a l’avinguda de Rhode, 291, Engel & Völkers gestiona propietats amb vistes al mar i apartaments familiars, en una localitat amb una gran demanda com a primera o segona residència.
  • A Empuriabrava, amb oficina a l’avinguda Fages de Climent, 14, Local 6, és el centre especialitzat en habitatges situats als canals, un mercat molt característic i vinculat al sector nàutic.

Serveis exclusius

Engel & Völkers basa la seva feina en tres valors fonamentals: competència, exclusivitat i passió. L’objectiu no és només ensenyar propietats, sinó acompanyar el client en tot el procés, des de la valoració inicial fins al tancament de la venda o compra.

Entre els seus serveis destaquen la valoració gratuïta i l’estudi de mercat per determinar el preu òptim de cada immoble, l’accés a una xarxa internacional de compradors i inversors amb més de 1.000 oficines arreu del món, i una atenció personalitzada tant per a clients locals com internacionals, amb un equip que domina diversos idiomes i coneix les necessitats de cada perfil.

La Costa Brava

La Costa Brava és un entorn únic que combina mar, muntanya, cultura, gastronomia i proximitat amb França. En aquest context, comptar amb una firma que uneix experiència local i abast global, com Engel & Völkers, suposa un gran avantatge.

L’equip professional de les cinc oficines de la marca a la Costa Brava acompanya cada client amb rigor, discreció i excel·lència durant tot el procés de compra o venda, garantint una experiència immobiliària segura, eficient i satisfactòria.

