Cristalleries Tuloma, més de 50 anys d’experiència treballant l’art del vidre

El seu objectiu és donar un servei professional i de qualitat als clients nTuloma ofereix els seus servis a la província de Girona i a França

Escala flotant de Tuloma.

Escala flotant de Tuloma. / TULOMA

Redacció

Redacció

Figueres

Des de fa cinquanta anys, Cristalleries Tuloma treballa en l’art del vidre i dona servei des de Figueres a tota la província de Girona, i ara també a França. Una llarga trajectòria que, amb la segona generació al capdavant, ha fet un avenç tecnològic per posar-se al dia, obrir nous mercats i oferir altres línies de producte.

A més de treballar el vidre elaborant mampares a mida, baranes d’escala interiors i exteriors de vidre, miralls, tancaments d’oficines, vidres per a l’interior de piscines i diferents feines més dins aquest àmbit, ha ampliat els seus serveis en el sector presentant al mercat la seva línia de tancaments d’alumini i PVC.

Es tracta d’una gamma innovadora i de gran qualitat a un preu competitiu. «Aquesta nova sèrie de productes ens permet estar a l’altura del que els consumidors ens demanen. A tot això se li ha de sumar que disposem d’un equip de professionals que està al servei del client per acompanyar-lo i assessorar-lo en els seus projectes», expliquen els responsables de Cristalleries Tuloma.

Treballen amb el propòsit de donar un servei professional i de qualitat als clients, “perquè en un món on tot es ven nosaltres creiem que no tot es pot vendre. Donem prioritat a la seguretat dels nostres clients per sobre de tot”.

Cristalleries Tuloma també col·labora estretament amb altres professionals. La seva proposta permet als dissenyadors tenir a l’abast les últimes tendències en vidre, i ofereix serveis com vidres mòbils per a terrasses, sistemes de cortines de vidre, tancaments, separadors elegants, vitrines, prestatgeries o mobles per a restaurants i bars amb vidre, de colors, decorats amb fotos, dibuixos, publicitat o leds.

Pel que fa als càmpings, donen servei per renovar i mantenir aquests espais amb qualitat, disseny i seguretat. A més, no tanquen durant tot l’any per poder resoldre qualsevol problema que sorgeixi.

També han creat un servei específic per als administradors de finques, pensat per agilitar i simplificar el procés de gestió de sinistres. “Disposem d’eines i personal qualificat que ens permeten oferir de forma àgil i efectiva aquest servei exclusiu i personalitzat”, remarquen.

Tant si ets un client particular com una empresa, Tuloma us convida a visitar les seves instal·lacions al Passeig del Cementiri, 13 de Figueres, o trucar al 972 505 266 quan tingueu un projecte per demanar informació i assessorament sense cap mena de compromís. També podeu visitar la seva web www.cristalleriestuloma.cat.

