Aprop Gestions i Serveis, gestió comunitària amb proximitat i confiança
L'empresa aposta per una administració de comunitats propera, transparent i centrada en les persones
Aprop Gestions i Serveis és una empresa especialitzada en la gestió i administració de comunitats de propietaris, amb una filosofia basada en la proximitat, la transparència i l’arrelament al territori. Des del primer dia, el seu objectiu ha estat empoderar les comunitats perquè siguin protagonistes de les seves decisions, acompanyant-les amb un assessorament professional i constant que garanteixi una gestió clara i participativa.
L’empresa, inscrita al Col·legi d’Administradors de Finques de Girona, ofereix un servei integral que abasta totes les àrees de la vida comunitària: des de la constitució de la comunitat fins a la gestió econòmica, tècnica i jurídica, passant per la contractació d’assegurances, inspeccions, reparacions, estalvi energètic, control de morositat i seguiment d’incidències.
A més, Aprop també destaca per la seva experiència en mediació i resolució de conflictes, oferint un suport essencial per mantenir una bona convivència entre veïns. En aquest sentit, està acreditada per l’Associació de Professionals de la Mediació i la Resolució de Conflictes de Catalunya, i ha col·laborat amb diverses administracions públiques com els ajuntaments de Salt, Figueres i Anglès, oferint serveis especialitzats en mediació comunitària i gestió de l’habitatge. L’empresa també assessora en la tramitació de subvencions per a projectes de rehabilitació de façanes i eficiència energètica, afavorint així la millora estètica i el valor dels edificis.
Gràcies a la seva experiència i solvència, Aprop ha impulsat nous projectes en col·laboració amb diversos ajuntaments de l’Alt Empordà, enfocats a la gestió de l’habitatge social i al manteniment de parcs immobiliaris municipals. També aporta la seva experiència a entitats sense ànim de lucre, associacions veïnals i culturals, reforçant el seu compromís amb el teixit social del territori.
L’equip tècnic d’Aprop està format per professionals de diferents àmbits —legal, tècnic, financer i social— que treballen de manera coordinada per oferir solucions precises i eficaces. Aquesta visió integral els permet abordar cada cas amb una mirada global i empàtica.
Les oficines d’Aprop es troben a l’avinguda Mare de Déu de Montserrat, 3, de Figueres, on disposen d’un espai obert per a assemblees, reunions i conferències. A més, a través del web www.apropgestions.com, l’empresa ofereix un canal de comunicació àgil i intuïtiu, que facilita la gestió diària i l’accés a tota la informació comunitària.
