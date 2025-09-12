Amazon posa a la venda una casa prefabricada de 8.500 euros amb dos dormitoris
L'habiatge de la marca Generic, destaca pel seu disseny compacte i funcional
Amazon ho ha tornat a fer: recentment ha incorporat al seu catàleg un model de casa prefabricada que ha despertat molt d’interès, sobretot pel seu preu assequible: 8.483,86 euros, IVA inclòs. L’habitatge, de la marca Generic, ofereix un disseny pràctic amb dos dormitoris, un bany, cuina equipada i un petit balcó exterior.
Un dels seus principals atractius és la rapidesa d’instal·lació: es lliura com una unitat expandible; només cal desplegar els panells i fixar l’estructura. Tot i que la seva presentació és lleugera, la construcció és robusta i pesa prop de 6.350 kg, un detall gens menor.
On es pot instal·lar i com arriba a casa?
Aquest model es pot col·locar tant en entorns urbans com rurals, sempre que es compleixi la normativa local. No es tracta d’una construcció menor: requereix llicència municipal, memòria tècnica i plànols, com qualsevol altre habitatge. Instal·lar-la sense permisos pot sortir car, fins i tot amb l’obligació de retirar-la.
La casa s’entrega en forma de kit expandible —generalment transportat en tràiler o camió— i el muntatge consisteix a obrir els panells i fixar l’estructura al terra amb ancoratges. Tot i que Amazon facilita el procés, el comprador s’ha d’encarregar del transport (segons les condicions de la plataforma) i, en molts casos, del lloguer d’una grua per a la instal·lació final.
Materials i eficiència
L’estructura està fabricada amb bastidors d’acer galvanitzat i panells sandvitx ignífugs i impermeables, cosa que garanteix durabilitat i protecció davant de diferents condicions climàtiques. L’interior ja ve amb instal·lacions elèctriques i de fontaneria preinstal·lades, incloent-hi endolls, punts de llum, aigüera, armaris de cuina i interruptors.
L’aïllament és un altre dels seus punts forts. Gràcies als panells de poliuretà, EPS o llana de roca, juntament amb el recobriment metàl·lic, ofereix eficiència tèrmica i acústica, ideal per optimitzar el consum energètic.
Quant a capacitat, és un habitatge petit pensat per a dues persones. Tot i així, el disseny permet certa personalització, la qual cosa facilita adaptar-lo a altres configuracions.
- Quins centres comercials estan oberts aquest 11 de setembre a Catalunya? I a l'Emrpordà?
- Mor Miquel Orós, metge i vitraller de Castelló d'Empúries
- Ali Conombo, sensellar a Figueres, impulsa una campanya pel dret a l’habitatge: “Cada signatura és un pas cap a una ciutat més justa”
- L'Estat aprova el projecte de traçat per connectar l'AP-7 amb la variant de Figueres pel sud
- Protecció Civil enviarà una prova d'alerta a tots els mòbils de l'Alt Empordà
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- Agenda amb els actes de la Diada, 10 i 11 de setembre, a l'Alt Empordà
- Búnquers de costa a l’: anys d’oblit, incivisme i deixadesa