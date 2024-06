VAT Group, solucions en telecomunicacions i alarmes

VAT Group és una empresa del sector de les telecomunicacions constituïda pels germans Víctor i Alex Toribio. El seu objectiu és aportar solucions integrals en telecomunicacions, sistemes d’alarmes i videovigilància.

Actualment, són distribuïdors exclusius de Hikvision a la nostra zona; un dels màxims exponents en videovigilància internacional. També fan instal·lacions de televisió d’última generació. La seva principal fita és aconseguir llars més intel·ligents, segures i connectades.

L’atenció al client és ràpida i efectiva. Treballen tant per a empreses com per particulars, amb especial atenció a la gent gran amb instal·lació i manteniment d’antenes per TV, alarmes, videovigilància i domòtica.

En aquesta línia, si tens problemes amb la teva connexió Vat Group té una oferta per a major de seixanta-cinc anys i persones dependents que resideixin a Roses. Un servei de proximitat: es desplacen al domicili, revisen la connexió de TDT i satèl·lit i s’asseguren que tot sigui correcte, localitzen el problema i avaluen i et proposen una solució personalitzada.

Si necessiteu més informació els podeu trobar al carrer Puig Rom, 19 de Roses o al telèfon 872 209 700, també al seu Instagram @vatgroup.emporda.