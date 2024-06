Jardineria Martí, un espai renovat amb el mateix tracte proper i personalitzat

Parlar de Jardineria Martí és fer-ho d’una empresa de llarga tradició familiar en el sector. Fundada el 1966 per la família Martí Palagós, el seu centre està ubicat al peu de la carretera de Roses, dins el terme municipal de Vila-sacra. Al llarg dels anys, la inquietud i les constants remodelacions i millores l’han convertit en un garden de referència a la nostra comarca oferint al client un ampli ventall de possibilitats i productes per tenir cura i millora del jardí i tota mena d’espais verds.

En plena primavera, la planta de temporada, els arbustos, aromàtiques, fruiters, planter d’horta són les propostes estrella, acompanyades dels seus complements. És el cas dels contenidors, testos i jardineres. També els substrats, fitosanitaris i adobs. En els darrers temps s’han incorporat a l’oferta una gran quantitat de plantes aptes per viure amb poc o absència total de reg per poder seguir guarnint els jardins sense tenir consums elevats d’aigua. És el cas de les Euphorbies, Sedums, Echeveries i altres vistoses plantes crasses i xeròfiles.

Part de l’oferta de testos i jardineres. / Eduard Martí

Atenció personalitzada

Allunyant-se del concepte Gran Superfície, tot i comptar amb més de 25.000 m² d’exposició, per als responsables de Jardineria Martí l’acompanyament al client és la seva raó de ser, esdevenint el tret diferenciador.

D’altra banda, des de fa dos anys, s’ha ampliat la superfície de venda en 14.000 m² més, amb una nova zona de planta de gran format i exemplar, per tal que durant tot l’any hi hagi l’estoc necessari per a obres pròpies i demandes dels clients. Al mateix temps s’ha renovat completament la zona de planta d’interior i decoració de la llar, per adaptar-la a les tendències més actuals. Cal destacar els nous hivernacles de fusta amb temperatura controlada per les plantes d’interior inaugurats recentment.

Mostra de plantes que requereixen poca aigua. / JARDINERIA MARTÍ

Jardineria Martí basa el seu sistema de treball en l’atenció al client de manera personalitzada, amb un tracte familiar i proper, i orientant i ajudant durant tot el procés de compra per tal que, qui ho necessiti, rebi l’ajuda necessària per encertar en la tria de plantes i complements, sigui en funció dels espais per emplaçar-los com amb les seves necessitats.

Tot plegat fa que Jardineria Martí us convidi a visitar les seves instal·lacions de Vila-sacra, dins de les quals podreu passejar per a escollir la planta, el test, l’arbre o la flor que més bé s’adapti als vostres gustos o necessitats.