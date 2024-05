Humitat-Stop resol els problemes de la calç i la humitat de la teva llar o local

Per a qualsevol estructura, la humitat és un risc que s’ha de resoldre amb la màxima celeritat abans no generi problemes difícils de resoldre. De la manera menys inesperada, apareixen humitats a la llar o a la nostra empresa, i s’inicien els maldecaps. Les partícules van pujant per les parets, apareixen trencs, desperfectes i la pintura comença a saltar. Per a aquest problema, que tant neguiteja quan es fa palpable, existeix una solució molt efectiva que està a l’abast a través d’una sola trucada. I aquesta solució d’alta efectivitat us la proposa l’empresa Humitat-Stop, dirigida per l’expert Antoni Pagès.

L’empresa, distribuïdora oficial per a la província de Girona d’aquesta solució, disposa d’un sistema científic molt efectiu per solucionar aquest problema: l’HS221. Es tracta d’un sistema electrofísic sense fils, que elimina l’origen de les humitats per capil·laritat, de forma definitiva, ràpida, i sense necessitat de fer obres.

L’empresa Humitat Stop ara també t’ajudarà a resoldre un altre problema, el de la calç. Disposen d’un sistema anomenat Micronitzador Cal-Stop. Aquesta és una solució que elimina de forma definitiva i ràpida la calç de les canonades i els electrodomèstics per capil·laritat. L’equip es pot instal·lar de manera senzilla, ja que no s’ha d’intervenir en les canonades. El sistema emet un camp electromagnètic a l’aigua que entra a l’habitatge. Així destrueix els grumolls en suspensió de l’aigua i aquest procés fa que l’aigua sigui més suau. Els trobareu al carrer Muralla, 12 de Figueres, al telèfon 972 563 418 o a la web www.humitat-stop-girona.com.