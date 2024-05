Un servei integral per la gestió de finques

Aprop Gestions i Serveis és una empresa que es dedica principalment a l’administració i gestió de Comunitats de Propietaris. Els seus valors es basen en la proximitat, latransparència, l’arrelament al territori, l’expertesa en la seva gestió. El seu objecti principal és apoderar les comunitats en la seva presa de decisions, amb el seu corresponent seguiment i assessorament, per tal que la comunitat sempre tingui l’última paraula, i el poder de decisió final.

Les instal·lacions al carrer Mare de Déu de Montserrat, 3 de Figueres. / Irene Roé

L’empresa està inscrita en el Col·legi d’Administradors de Finques de Girona i dona un servei integral a les comunitats, des de la seva constitució inicial, fins a la seva gestió econòmica, passant per l’assessorament tècnic i jurídic, inspeccions, assegurances, reparacions, estalvi energètic, control de la morositat judicial i extrajudicial, gestió d’incidències, entre altres. També en la gestió de conflictes de convivència i mediació comunitària, que és una de les altres branques que també inclouen en els seus serveis. En aquesta línia, estan inscrits a l’Associació de Professionals de la Mediació i la Resolució de Conflictes de Catalunya, i han donat servei a diverses administracions públiques de la província de Girona, com Salt, Figueres o Anglès. Tanmateix, Aprop també destaca per la seva capacitat per gestionar i obtenir subvencions tals com la rehabilitació de façanes, un recurs valuós per la millora estètica, l’estalvi econòmic i la re-valorització de l’edifici.

Els bons resultats i la seva experiència els ha permès iniciar nous projectes en matèria d’habitatge com els que duen a terme en alguns ajuntaments de la comarca de l’Alt Empordà: serveis d’actuacions adreçades a l’accés, el manteniment i la gestió de l’habitatge social a través de parcs immobiliaris municipals. Aprop també té coneixements i experiència en la gestió i dinamització d’entitats sense ànim de lucre, especialment, amb associacions veïnals i culturals de Figueres.

L’equip tècnic està format per professionals de diferents sectors que analitzen els problemes de forma global considerant aspectes legals, tècnics, financers i socials amb una visió integral que els permet desenvolupar solucions més precises i efectives per les comunitats de propietaris que gestionen.

Aprop té les seves oficines a l’avinguda Mare de Déu de Montserrat, 3, de Figueres, on disposa d’un espai per reunir-se i celebrar assemblees, reunions, conferències i presentacions sense cost pels seus clients. A més a més, tenen a disposició un nou canal de comunicació ràpid i eficaç a través de la pàgina web www.apropgestions.com que ofereix una experiència de navegació intuïtiva per facilitar la cerca d’informació desitjada.