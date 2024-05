Pla de pensions obligatori al sector de la construcció

Fa poc que ha entrat en vigència una nova obligació: les empreses que apliquen el conveni col·lectiu del sector de la construcció han de contribuir a un pla de pensions per cadascun dels seus treballadors.

Ull, que hi ha alguna excepció, molt puntual i quasi temporal, però n’hi ha alguna, per exemple si el treballador estava contractat abans de l’1 de febrer de 2024 i el seu sou era superior al de les taules salarials del conveni.

El fet és que la construcció és el primer sector en l’àmbit estatal a incorporar un salari en espècie que ajudarà a complementar, això sí, el dia de demà, a llarg termini, la pensió pública de jubilació.

Evidentment com qualsevol nova normativa hi ha detractors, però només el temps demostrarà si aquesta iniciativa ha estat encertada o és un fracàs. El cas és que ja hi ha altres sectors estudiant la mateixa estratègia, la d’afavorir la situació en la qual es trobaran els qui hagin de cobrar la pensió de jubilació pública d’aquí a molts anys. Fa temps que ens diuen que el sistema actual no s’aguanta. Doncs bé, aquesta és una iniciativa privada, acordada per patronals i sindicats, que posa un gra de sorra al sistema molt reivindicat de què cadascú cotitzi per ell.

El Pla de Pensions del Sector de la Construcció (PPSC) és un salari en espècie, una petita part del sou, avui uns 18 euros, al mes per un oficial de 1a, que en comptes de cobrar-los a final del mes l’empresa té l’obligació d’ingressar-los a una «guardiola» nominativa, personal i intransferible.