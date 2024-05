Pintures M.Vich, segueix innovant per oferir els millors productes

Amb delegacions a l’Escala i Roses, a Pintures M. Vich els agrada dir que són veïns empordanesos. Amb fàbrica a Palol de Revardit, al Pla del’Estany, des de 1964 i la botiga central al Pont Major de Girona, l’empresa ha apostat des dels inicis pel territori.

La seva carta VIREX de revestiments de façana inspirada en els colors de les cases de l’Onyar, o la carta EUROVIC ECOLOGIC, basada en les tonalitats que l’Empordà són bons exemples d’aquest esperit que els caracteritza.

Dues noves gammes de pintura

El departament d’I + D ha desenvolupat dues gammes de pintura en els darrers temps, que amplien l’oferta amb les pintures tradicionals que ja s’oferien. Així doncs, han creat la gamma CLEANVIC, pintura antitaques i que es pot netejar fàcilment, conjuntament amb la gamma SANIVIC, producte amb certificació antifongs i antibacteriana. "Aquests productes ens enforteixen com a empresa innovadora. Recentment, també hem afegit la possibilitat de fer colors amb aquests dos productes", destaca Kim Cama delegat a l’Escala de M.Vich. A més, ambdues continuen respectant la fusta: per tal que el sol, la pluja o la tramuntana empordanesa no deteriorin els tancaments, els mobles o les tarimes.

També disposen de solucions amb productes a l’aigua o al dissolvent de la mà d’amics proveïdors amb molts anys d’experiència. "Ens agrada acompanyar els nostres clients, tant els particulars com als professionals, en la tria de color o l’opció més adequada amb pintures més tècniques, càlculs de resistència al foc o recobriments aïllants de façanes SATE, impermeabilitzacions, entre altres", asseguren.

A les seves delegacions també us poden oferir un ampli ventall d’eines i complements per facilitar els treballs, així com roba i sabates de treball i seguretat.

Segur que una visita per les seves botigues us pot ajudar en la preparació de les vostres estances o establiments per la temporada d’estiu que esperem que sigui bona per a tothom.

Els trobareu a l’avinguda Riells, 26 A de l’Escala. Al telèfon 972 773 013 o també podeu consultar la seva web www.pinturesmvic.com