Extintors Dídac, més de tres dècades vetllant per la teva seguretat

Fa més de 35 anys que Extintors Dídac es dedica a la instal·lació i al manteniment de materials contra incendis, ofereix mètodes de protecció activa i passiva. Compta amb personal format amb els cursos pertinents, tal com marquen les normatives actualitzades. Gràcies a l’aptitud dels seus treballadors i a la formació en enginyeria, proporcionen el millor servei als seus clients. «Estem al vostre servei, per oferir-vos una gran seguretat, tant en el vostre negoci com a la vostra llar», subratllen.

Protecció passiva

L’empresa ofereix sistemes de protecció passiva, que fa referència a aquells elements integrats en l’estructura d’un edifici, que impedeixen la caiguda d’una estructura per l’acció del foc. Tot i que no intervenen en l’extinció d’un incendi, són molt importants, ja que permeten l’evacuació de l’edifici.

En aquest sentit, per estructures EI30 fins a EI180, tant de ferro com de fusta fan sectoritzacions d’incendis i compartimentacions de sostres continus passos de cables i treballs amb perlita, Conlit, llana de Roca i plafons de pladur. També fan segellats de penetracions, coixinets intumescents i collarets intumescents.

Protecció activa

A més, Extintors Dídac ofereix mètodes de protecció activa, que és aquella que intervé de forma directa o indirecta en l’extinció d’incendis, tant per immobles, locals comercials i naus industrials. També fa venda i manteniment d’extintors, de mànegues d’incendis, mantes ignífugues, cortines tallafocs, cortines de fum, portes tallafocs i manteniment d’exutoris. La companyia inclou entre els seus serveis la instal·lació de: extincions per cuines de restaurants industrials; ruixadors i sistemes de deteccions d’incendis, òptiques, tèrmiques i sistemes analògics i per aspiració. A més, també fa muntatges de sales de motors.

Tots els treballs que duu a terme Extintors Dídac compleixen la certificació Norma ISO 9001:2005 i la reglamentació en àmbit nacional RIPCIEI, NORMAS UNE i CTE. Tots els projectes venen acompanyats d’un certificat, redactat per un enginyer tècnic industrial, aquest valida la instal·lació o manteniment realitzat. L’empresa també compta amb un servei d’emergències vint-i-quatre hores.