Blaumar Pools: "Convertim els teus somnis i idees en projectes reals"

A Blaumar Pools dissenyen i construeixen tot tipus de piscines d’obra amb sistema gunitat (formigó projectat) i amb qualsevol acabat de revestiment com el gressite, gres porcellànic, pebble tech, entre altres, oferint solucions sostenibles per a maximitzar en l’estalvi d’aigua i energia.

L’empersa dissenya i construeix piscines. / BLAUMAR POOLS

L’empresa treballa tant per a clients particulars com professionals: constructors, promotors, arquitectes, aparelladors, interioristes, etc. A tota la província i al sud de França. Les seves piscines tenen una garantia de 10 anys en la seva estructura i la seva impermeabilitat està totalment assegurada gràcies al formigó projectat. "Oferim un servei claus en mà i ens encarreguem des del disseny, l’excavació, el projecte tècnic i els permisos, fins a la direcció d’obra", expliquen els responsables de Blaumar Pools.

Les piscines tenen garantia per 10 anys. / BLAUMAR POOLS

Treballs de rehabilitació

Així mateix, fan treballs de rehabilitació de piscines existents com rejuntar, gressitar, canvis de coronació, aixecar profunditats, traslladar filtracions de lloc, formació d’escales i bancs d’obra, zones de platja, etc. L’empresa ofereix també un servei de detecció de fuites per poder fer la posterior reparació. A més també donen la possibilitat d’emmagatzemar l’aigua existent en dipòsits flexibles.

L’empresa disposa d’un servei tècnic propi tant per a piscines residencials, comunitàries i públiques. A més, treballen amb els principals proveïdors del mercat per oferir els millors productes i serveis als seus clients.