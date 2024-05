Vuitanta anys i tres generacions donant servei a l’Alt Empordà

L’empresa familiar Albertronic amb vuitanta anys d’antiguitat i tres generacions al capdavant dona servei a l’Alt Empordà i a la província de Girona. A la seva botiga del carrer Álvarez de Castro, 5 de Figueres hi trobareu productes electrònics, electrodomèstics, productes d’imatge i de so, entre molts altres.

Per tal de posar-ho fàcil als seus clients també ofereixen la possibilitat de finançar a cost zero els productes. A més, també tenen ofertes mensuals i promocions, us informaran a la botiga i també podreu trobar aquesta informació al seu Instagram @albertronicactiva, al Facebook @Albertronic.Cufi i a la seva pàgina web www.albertronic.es.

A més, són experts en el seu sector i us podran atendre de manera personalitzada i us aconsellaran si teniu dubtes en la compra.

A l’establiment i a la seva web podeu trobar una àmplia gamma de productes. Donen servei tant a particulars com a empreses. Així mateix, fan descomptes per volum en cas de compres per pisos nous, reformes, casaments, entre altres.

Concretament, a la botiga i a la web trobareu tot tipus d’electrodomèstics, electrònica, telecomunicacions, videoporters, alarmes. Presencialment ofereixen servei de reparació i instal·lació. I només online podreu comprar material d’il·luminació.

Durant aquesta setmana tots els que comprin a Albertronic i diguin que han llegit aquest article a l’EMPORDÀ tindran un 10% de descompte en compres superior a 200 euros.