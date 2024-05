Qualitat i preu baix per a reformar el vostre immoble

El Rei de la Rajola és avui present a tres municipis catalans: Medinyà, Palafolls i, des de fa dos anys, a Biure d’Empordà. Aquest últim establiment disposa de 300 metres quadrats d’exposició i 10.000 metres quadrats de magatzem on podreu trobar una àmplia gamma de productes. Aquesta presència en el territori indica que és un referent en el seu sector per la gran qualitat dels seus productes i els preus baixos que ofereix.

Part de l’oferta de la botiga de Biure. / Josep Ribas

L’empresa és coneguda pel subministrament de rajoles i paviments. La seva especialitat és treballar els grans volums d’existències de rajoles, amb més de 450 models propis en estoc en una oferta global que arriba als 25.000 models. D’aquesta manera, i gràcies a l’exportació, l’empresa aconsegueix uns preus únics en el sector. "Oferim un bon servei, ràpid i un assortit molt ampli de productes", explica Toni Ros, fundador i gerent d’El Rei de la Rajola.

A les seves botigues, tenen més de 2.000 metres quadrats de sala d’exposicions amb àmplies zones on presenten rajoles assequibles, gres, sanitaris, banyeres i plats de dutxa, terres, parets, accessoris, aixetes, barbacoes i forns. També hi trobareu brasers per a llenya i carbó, que faran màgics els capvespres al vostre jardí, creant un ambient realment acollidor i agradable, que us permetrà poder continuar gaudint de l’exterior quan fa fred.

Des de fa més de trenta anys, aquesta empresa té la confiança dels seus clients i la seva vocació de servei fa créixer el negoci cada dia fruit d’aquesta filosofia. Podeu visitar la seva botiga a Biure a carretera N-II km 726 o trucar al telèfon 972 529 114. També podeu consultar la seva web: www.elreidelarajola.com