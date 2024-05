Joan Company: "Si el decret sobre els pisos turístics es manté, el resultat serà devastador"

Joan Company, és president del Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona i director de Ceigrup Finques Company.

A l’Alt Empordà hi haurà 9 municipis declarats tensionats on s’ha establert el topall del preu de lloguer. Creu que aquesta mesura serà beneficiosa?

En aquests moments a Catalunya són 140 municipis els que tenen aprovada la declaració com a àrea tensa i a l’Alt Empordà únicament afecta la ciutat de Figueres. Però, la Generalitat està tramitant una ampliació amb 131 municipis més, i aquí sí que afectarà 8 poblacions més de la nostra comarca, Roses, L’Escala, Vilafant, Peralada, Llançà, Castelló d’Empúries, Cadaqués i Sant Pere Pescador. Aquesta mesura no ajuda a resoldre el nucli del problema, que és la manca d’oferta de pisos de lloguer. El seu efecte és precisament el contrari, perquè aquesta inseguretat jurídica provoca que molts propietaris retirin el pis del lloguer. Això sumat al fet que s’estigui parlant tant d’aquestes limitacions, fa que molts propietaris, per curar-se en salut, estiguin incrementant els preus dels lloguers.

La regulació dels pisos turístics és una bona mesura? S’acabarà duent a terme o les eleccions autonòmiques celebrades el passat 12 de maig faran que el decret es freni?

Nosaltres sempre hem estat a favor d’una regulació del lloguer turístic. Però, en cap cas, de la forma que s’ha fet amb el Decret del Departament de Territori de la Generalitat, que va ser convalidat pel Parlament. Al mateix temps en el Parlament s’estava cursant un projecte de llei per substituir aquest Decret, però amb les eleccions la seva tramitació ha decaigut i ara estem a l’expectativa sobre quin serà el posicionament del futur Govern i dels grups parlamentaris. Confiem que aquest Decret es deixi sense efecte, perquè si es manté, les seves conseqüències són devastadores, no únicament pel sector del lloguer turístic, sinó per a tots els sectors econòmics de les poblacions costaneres, doncs la seva aplicació comporta eliminar un 40% de l’oferta actual dels habitatges d’ús turístic. Això significa que a la Costa Brava deixaran de visitar-nos gran part del turisme actual. Ja que majoritàriament és turisme familiar que s’allotja en apartaments. Amb totes les conseqüències que això suposaria pels comerços, restaurants, i per a tots els negocis d’aquestes poblacions.

Quines mesures estructurals s’haurien de prendre per solucionar les dificultats per accedir a un habitatge?

Per afrontar la problemàtica de la dificultat d’accés a l’habitatge, calen mesures estructurals, i no mesures electoralistes del curt termini. Per això, reclamem a la Generalitat un Pacte Nacional de l’Habitatge, on s’escolti a totes les parts que representem al sector. Que, per una banda, faciliti la col·laboració i concertació amb el sector privat perquè aquest faciliti habitatge a preus assequibles a canvi d’unes compensacions. Al mateix temps garantir una seguretat jurídica al propietari. I, per altra banda, molta més inversió pública en polítiques d’habitatge, subvencions personalitzades, construcció d’habitatge social, etc.

Les administracions treballen prou per tenir un parc d’habitatge social i solucionar els problemes per accedir a una llar?

Les administracions públiques no han fet els seus deures durant tots aquests anys, i ara, com que la situació és força dramàtica, es limiten a traslladar al propietari privat les obligacions que corresponen al sector públic, que és la de garantir un habitatge digne a tota la ciutadania. Cal que en els pressupostos de les administracions públiques es destinin molts més recursos a l’habitatge social. Aquí a Espanya aquest no arriba al 2,5% del parc d’habitatges. A Catalunya estem en l’1,7%, quan la mitjana europea és de l’11%.

Com valora els avals ICO per la compra d’un primer habitatge?

És una bona mesura, sobretot perquè els joves puguin accedir a la compra del seu primer habitatge, ja que és una ajuda per poder afrontar la part del preu que no cobreix la hipoteca. Però de moment encara no està vigent i els recursos públics destinats són limitats. Caldrien altres mesures complementàries, com podria ser una rebaixa de l’impost de transmissions patrimonials en les adquisicions d’un primer habitatge. Aquí es paga un 10% sobre el preu de la transmissió i per exemple al País Basc es paga un 2,5% en la compra d’una residència habitual.

Alhora de renovar immobles antics els Fons Next Generation han tingut l’impacte esperat?

Els Fons Next Generation no han acabat de funcionar perquè per poder-hi accedir s’exigeix que com a mínim s’aconsegueixi una reducció del 30% en estalvi energètic. La realitat que ens trobem és que històricament les comunitats de propietaris no han fet manteniment i conservació dels edificis. Així que tenim un parc d’immobles que requereixen altres actuacions de rehabilitació molt més prioritàries, arreglar façanes, instal·lar ascensors, etc., que no permeten assumir l’elevat el cost que comporta aconseguir aquest estalvi energètic, ja que suposa canviar tancaments, sistemes d’aïllaments de façanes (SATE), entre altres.