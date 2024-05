Comfort, experts en terres de parquet i tancaments

Comfort ha obert les portes aquest mes de març al carrer Col·legi 16 de Figueres. L’empresa es dedica a proporcionar solucions d’alta qualitat pel revestiment de terres i la posada a punt d’espais interiors i exteriors a través de la seva àmplia gamma de parquets. A més, ofereix diversos tipus de finestres de pvc que s’adapten a les necessitats específiques d’aïllament i disseny dels seus clients, assegurant tant la funcionalitat com l’estètica.

En aquest sentit, ara és un bon moment per plantejar-se canviar els tancaments perquè podeu demanar una subvenció dels fons Next Generation. Gestionar aquestes ajudes pot ser pesat, però des de Comfort t’ajudaran a tramitar-les. A més, hi ha una línia de finançament concreta per a la rehabilitació energètica d’edificis, tant comercials com d’habitatges, que consisteix a millorar l’aïllament i substituir portes i finestres per augmentar l’eficiència.

Pel que fa a l’atenció al client, us assessoraran i si cal us dissenyaran un projecte personalitzat que s’adapti a casa vostra i a les vostres necessitats. Per a més informació podeu visitar l’establiment, trucar al telèfon 634 652 165 o enviar un correu a comfortfigueres@gmail.com.