Un port esportiu únic, passejades pels seus canals, boniques platges, comerços, restaurants, serveis, entorn natural, etc. són algunes de les múltiples característiques que posseeix Empuriabrava. Una urbanització, coneguda per molts com la Venècia de la Costa Brava, on “es viu molt bé”. Amb aquestes paraules arrenca l'entrevista que vam mantenir amb els responsables de la immobiliària IMMO SERVICE MEISEL, que compta amb una dilatada experiència a la zona. En aquesta definició també coincideix l'equip de professionals d'IMMO PLAZA SPAIN, que afegeixen “l'àmplia oferta d'esports i activitats, així com les facilitats de mobilitat, tant a peu, com en bicicleta o en cotxe”.

Mercat immobiliari Empuriabrava Amb aquesta introducció, ens endinsem en aquest article al mercat immobiliari d'Empuriabrava, el qual coneixerem de la mà dels experts esmentats més amunt. Amb una oferta immobiliària “molt diversa”, a Empuriabrava hi ha “vil·les impressionants als canals”, autèntiques mansions de somni i xalets de disseny, que fan les delícies de qualsevol. Així mateix, hi ha increïbles cases de revista més allunyades del canal, les quals no tenen res a envejar a les ubicades a la zona més demandada de la urbanització. Així mateix, tal com destaquen els professionals consultats, a Empuriabrava també hi ha disponible una àmplia gamma d'apartaments i estudis, tots perfectament equipats, així com confortables pisos o espectaculars àtics. Tota aquesta varietat d'immobles compta amb un gran ventall de preus, una fet que fa possible “trobar la propietat adequada per a tots els desitjos i pressupostos”, afirmen des de la immobiliària MEISEL. Això fa que hi hagi "una gran demanda d'immobles a Empuriabrava", segons afegeix el responsable d'IMMO PLAZA. “Ampuriabrava ha estat descoberta per més i més estrangers en els últims anys i una vegada que has estat aquí, ja no te'n pots anar”, assegura. Agències immobiliàries a Empuriabrava Empuriabrava atrapa qualsevol que la visita i això és un punt a favor per al sector immobiliari a la zona. Segons dades facilitades pels participants en aquest article, ara mateix actuen més de 120 agències immobiliàries a Empuriabrava, un altre exemple clar de la frenètica activitat en quant a compravenda d'habitatges en aquesta àrea privilegiada. Davant d'això, els experts recomanen utilitzar sempre “el servei d'agències immobiliàries locals”, que compten amb una dilatada trajectòria i una experiència reconeguda. Aquests professionals garanteixen que qualsevol operació immobiliària, ja sigui compra, venda o lloguer d'habitatge o altres propietats, es faci sense problemes i seguint tots els requisits legals. Aquestes recomanacions apunten cap a companyies com les que han facilitat la realització d'aquesta notícia, aportant informació, dades i immobles que estan ara mateix a la venda a la localitat. Per contactar directament amb ells, simplement cal adreçar-se a: IMMO PLAZA SPAIN: immoplazaspain.com/es IMMO SERVICE MEISEL: www.immoservicemeisel.com/es