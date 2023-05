Afrontar l’abastament hídric per als diferents usos en els moments de sequera que estem vivint, és un gran repte. Ara mateix, no existeix cap altra alternativa que la millora de l’eficiència en el reg, un procés que ha d’aprofitar els avenços tecnològics existents, implementant regs de precisió i optimitzant així l’aplicació de l’aigua a la parcel·la o a les zones d’enjardinament.

A Saiga, aposten fermament pels sistemes de reg que ens permeten estalviar, però també donar la qualitat i la producció que necessita el cultiu o el jardí. Amb aquest objectiu, el departament especialitzat en reg, que trobareu a les seves botigues, treballa en el disseny i instal·lació de diferents sistemes d’irrigació per degoteig, microaspersió, basses d’acumulació d’aigua per a regadiu o basses ornamentals.

Cada un d’aquests sistemes, necessita un disseny adaptat a les condicions de la finca i del conreu o de la zona d’enjardinament, al qual va destinat. Els seus tècnics i comercials, especialistes en el sector, poden ajudar-te a valorar i assessorar sobre quina és la millor opció de reg perquè tingui el consum just i necessari en funció de les plantes a regar, tenint en compte les teves necessitats i segons el cabal i la pressió d’aigua de la qual es disposa a la instal·lació. És el cas del reg localitzat, del qual es porten a terme instal·lacions tant en superfície com soterrades, però també, d’irrigació per sectorització amb electrovàlvules, vàlvules manuals i amb sistemes de plaques solars fotovoltaiques que alimenten el reg amb energia solar.

Gran varietat de productes

A Saiga també hi podràs trobar altres productes dirigits al disseny i al manteniment del jardí, com són materials per fer encoixinats, tanques de bruc, vímet i altres materials com pedres decoratives de diferents calibres i colors. En aquest sentit, també disposen dels sistemes més innovadors d’il·luminació del jardí, com són els programadors d’última generació capaços de controlar a través d’un únic cable fins a 250 punts de llum de manera independent, fent-los il·luminar amb més o menys intensitat, en qualsevol color i en el moment que es vulgui. Amb aquesta nova tecnologia d’il·luminació els jardins es transformen en espais singulars, agradables i festius d’una aparença mai vista.