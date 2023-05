Tot per posar a punt les piscines i els regs

Està arribant l’estiu i, igual que la primavera, es preveu que sigui sec. Per aquest motiu, si teniu jardí o piscina, és important comptar amb professionals que us ajudin a fer una bona gestió de l’aigua. Per això no hi ha millor opció que Piscines i Regs Alabau de l’Escala, una empresa familiar amb més de trenta anys d’experiència en la construcció i el manteniment de piscines i regs, que també disposen de tota mena d’equipaments d’aigua.

L’equip d’Alabau projecta la construcció, la instal·lació i el manteniment de piscines tot atenent els gustos i les necessitats de la seva àmplia clientela, la qual avala la professionalitat de l’empresa amb la seva fidelitat. A més, Alabau també munta sistemes de regs automàtics i ofereixen serveis de manteniment i reparacions. A la seva botiga de l’avinguda Riells número 28 A de l’Escala, Alabau ofereix un tracte personalitzat als seus clients. Disposa de tota classe de productes per a la piscina i també instal·la spas, saunes d’infrarojos, cobertes normals, persianes enrotllables, cobertes telescòpiques i tanques de seguretat. Equip d’Alabau Per atendre als clients de la millor manera, compta amb un equip de professionals eficaços i experimentats amb una llarga experiència en el sector. L’establiment també ofereix un ampli assortiment de productes, eines i accessoris per al manteniment, la fabricació i la conservació de la vostra instal·lació. Podeu demanar més informació trucant a les seves oficines. PISCINES ALABAU Adreça: Avinguda Riells, 28 A Telèfon: 972776729 Web: www.alabau-piscines-recs.es/