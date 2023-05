Comprar un habitatge és una de les operacions més importants a la vida de la majoria de persones. Per això, els experts immobiliaris coincideixen en destacar la importància de comptar amb l'ajuda, la guia i l'assessorament de professionals en la matèria, per evitar així preocupacions, problemes i imprevistos. Per això, l'equip de BIM Consultors es dirigeix a tothom que estigui buscant casa a Roses en aquests moments. “La primera recomanació que faria a algú que estigui buscant casa a la zona de Roses seria que es posi en mans d'un professional. Deixar-se assessorar per un professional immobiliari és imprescindible en el procés de la compra d'un immoble. Som coneixedors del mercat, de la documentació legal necessària, dels impostos subjectes a la compravenda, etc. No hem d'oblidar que la compra d'una nova llar és un dels moments vitals més importants per a tota la família, i el millor és envoltar-se de bons professionals que ens ajudin en aquest llarg procés”. En aquest sentit, els experts ens donem 4 tips imprescindibles a tenir en compte abans de comprar:

1- Ubicació i entorn de l'immoble: investigueu bé el barri, els veïns que tindreu, quins comerços i serveis teniu a prop,etc.. La ubicació i l’entorn són dos punts claus.

2- Estat de l'immoble: a vegades amb una sola visita se'ns escapen detalls, és molt important abans de comprar tenir clar i assegurar-se que l'estat de l'immoble és correcte, que no hi hagin danys d’estructura, teulada, humitats, etc.

3- Documentació legal: abans de comprar és important saber que l’immoble estigui lliure de càrregues, que tingui certificat energètic i cedul·la d’habitabilitat.

4- Despeses i impostos derivats del propi immoble i la compra venda: Informar-nos de les despeses de comunitat, derrames previstes, impost sobre els béns immobles, el cost de la compra-venda i els impostos.

Situació del mercat immobiliari a Roses

En aquesta situació, cal destacar que “el mercat actual es troba en una fase de creixement i intensitat”, en paraules dels professionals de BIM Consultors. “L’activitat és notable en quant a operacions i aquest fet provoca que en aquests moments hi hagi a Roses un menor estoc d'habitatges comparat amb altres zones de Catalunya”, expliquen.

Roses per la seva situació estratègica, les seves platges i gastronomia, resulta molt atractiu tant per compradors que hi volen viure tot l'any, com per a inversors que busquen alta rendibilitat amb lloguer turístic, així com per a segons residents que volen gaudir de llargues temporades estivals i caps de setmana. Per tot això, els participants en aquest article, destaquen que “les previsions del mercat immobiliari a Roses ara mateix són molt favorables”. Mostra d’aquest bon moment és la varietat d’immobles amb què compta l’agència en aquests moments. “Tenim una cartera d’immobles molt variada degut a que la demanda de la zona també ho és. S’inclouen locals comercials, apartaments per segones residències, cases unifamiliars com a primera residència, terrenys per a noves construccions, etc.”.

Tot i això, l’expert puntualitza que els tres productes immobiliaris més demandats a Roses serien, “pisos de segona mà, cèntrics, de dues o 3 habitacions, amb ascensor i pàrquing, petites cases, tant adossades com independents, amb jardí i pisos o cases de lloguer anual”.

En aquest escenari, des de BIM Consultors divideixen els clients immobiliaris que arriben a les seves oficines de la següent manera:

Compradors principiants: són persones joves i residents de la zona d’entre 25 a 35 anys que adquiriran el seu primer immoble. Solen ser parelles que busquen una propietat de 2 o 3 habitacions, amb espai per teletreballar, sortida exterior i molta entrada de llum (consciència eficiència energètica).

Compradors i venedors alhora: persones que venen i compren alhora. Solen ser persones entre 35 i 45 anys amb família, que busquen un habitatge més gran de 3 o 4 habitacions, amb sortida exterior i que s'adapti millor a les seves necessitats. Busquen propietats més cèntriques, amb escoles i transport públic a pocs minuts, zones tranquil·les i amb àrees verdes.

Segona propietat: les persones en aquesta categoria tenen entre 45 a 65 anys, compten amb un habitatge que compleix les seves necessitats, però busquen una segona residència per a descans i vacances. Solen ser propietats de dues a tres habitacions, amb terrassa, a prop de la platja i a ser possible amb vistes al mar.

Petits inversors: aquest col·lectiu està format per persones nacionals i estrangeres que volen obtenir una rendibilitat del lloguer. Cada cop són més les persones que busquen comprar terrenys o cases amb aquesta finalitat, sobretot a la nostra zona. La franja d'edat d'aquesta categoria és molt àmplia, hi ha inversors de 28 a 60 anys, són persones coneixedores del sector i per tant saben exactament què volen.

Amb tota aquesta informació, tornem al punt de partida d’aquest article per recordar la importància de posar-se en mans de professionals per dur a terme qualsevol operació de compravenda o lloguer d’habitatge. Aquest és el cas dels col·laboradors que ens han ofert tota la informació disponible en aquestes línies, amb els quals es pot contactar a:

BIM CONSULTORS: https://bimconsultors.com/