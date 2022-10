Elegas Assessors és una empresa recentment implantada a l'Alt Empordà, formada per un equip humà amb experiència i gran trajectòria en el sector de les energies. El seu objectiu és maximitzar la rendibilitat dels recursos mediambientals mitjançant la implantació de tecnologies verdes i ecològiques que respecten el medi ambient i en el servei proper i personalitzat que dona als seus clients. L'empresa està integrada per persones molt properes, amb una àmplia experiència i focalitzades en donar suport als clients.

Si fas una instal·lació fotovoltaica, eòlica o d'un altre sistema de generació d'energies renovables et pots estalviar fins a un 70% en la teva factura elèctrica, una opció molt interessant en aquests moments on els preus estan disparats.

Fins i tot, et pots oblidar de la factura de la llum si generes la teva pròpia energia amb les plaques fotovoltaiques per consum propi. Però, també tens l'opció de vendre-la ja sigui totalment a la comercialitzadora que millor et pagui o cobrir les teves necessitats i només vendre't els excedents. Tot depèn del nombre de quilowatts generats i els que tu necessitis per l’autoconsum.

Elegas Assessors com especialistes en aquest mercat t'ajudaran a gestionar l'energia de la forma més eficient i econòmica, conjuntament amb el seu equip d'enginyeria propi que és qui elabora els estudis personalitzats per cada client i estudia el sistema energètic més adequat a les teves necessitats. Ofereixen diferents opcions de producció d'energies ecològiques aerotèrmica, la geotèrmica, l'eòlica i les híbrides, a part de la fotovoltaica i l'eòlica. Només calen algunes dades bàsiques per poder confeccionar aquesta memòria i/o pressupost sense cap compromís.

A més ara és el moment de fer-ho, ja que us podeu beneficiar d'ajuts oficials de l'Estat, subvencions que cobreixen una bona part del cost total de reinversió i també d'ajuts del Consistori municipal pel que fa a l'impost del IBI.

Elegas Assessors t'ajudarà a verificar si el preu que estàs pagant pels teus consums energètics són correctes o pots reduir-los, ja que col·labora amb les comercialitzadores energètiques més importants de l'Estat. Un cop tingueu la instal·lació ecològica buscaran dins del ventall de totes aquestes comercialitzadores i t'aconsellaran quina és la que t'ofereix un millor servei al millor preu.

No només treballen i atenen a particulars, també ofereixen els seus serveis a petites empreses, comunitats de propietaris, pàrquings, garatges, grans negocis o locals comercials entre altres. I instal·len punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

L'equip està format per persones molt properes amb una àmplia experiència i focalitzades en donar suport als seus clients.