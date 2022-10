Arriba la temporada d’hivern i és el moment de pensar en com escalfem la nostra llar. Ara que el preu de l’electricitat i el gas està en alça una manera eficaç i econòmica per no passar fred pot ser instal·lar una llar de foc.

L’empresa de confiança per fer-ho és Xemeneies Rovic, un referent indiscutible en el sector. La companyia té més de 35 anys d’experiència en la venda i instal·lació de llars de foc a tota la província de Girona i un ampli coneixement. Et recomanaran l’aparell que més s’ajusti a casa teva i al teu pressupost.

Rovic es posa a la vostra disposició per comprovar la situació del vostre habitatge. Faran un estudi de viabilitat per recomanar-vos la llar de foc que millor s’adapti a les vostres necessitats.

Les llars de foc, a part d’una solució per escalfar casa vostra, són també un lloc on trobar tranquil·litat i reflexió. Després d’un llarg dia de treball podreu gaudir de la calidesa i l’espectacle visual de les flames mentre us relaxeu. Així que, si vols fer una estança més acollidora la millor manera d’aconseguir-ho és instal·lant una llar de foc amb l’ajuda de Xemeneies Rovic.

A les seves botigues de Vilamalla i Olot hi podeu trobar un ampli ventall de solucions per escalfar i gaudir de casa teva: xemeneies i estufes de llenya de tota la vida i solucions més modernes de pèl·let, etanol i gas; i solucions més innovadores com les llars de foc hydro, els inserts i les llars amb guillotina.

Tal com explica el responsable de Xemeneis Rovic, Marc Cortada, «una de les opcions més sol·licitades són les insertables, que permeten aprofitar la nostra antiga llar de foc oberta. Les obertes embruten molt, tenen un rendiment molt baix i a vegades fan fum. En canvi, les insertables generen més escalfor perquè disposen d’una doble cambra que aprofita l’aire calent per ventiladors o per convecció natural. Amb la porta de vidre generen menys pols en l’ambient i són més segures perquè no pot sortir-ne cap brasa o guspira. També tenen un rendiment molt alt entre el 78 i el 80%».

Xemeneies Rovic