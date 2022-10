Avui en dia es dona molta importància a la sostenibilitat i la proximitat que, entre altres, coses implica reutilitzar, renovar i reparar. I això ho podem aplicar a molts àmbits de la nostra vida diària; fins i tot, si volem renovar o restaurar una casa per conservar aquell trosset d’història que guarda.

L’empresa altempordanesa Servimuntada va ser creada l’any 2008 i, des d’aleshores, ha anat acumulant experiència i projectes ben acabats. És especialista en la restauració de cases i habitatges. Aquesta experiència i la feina ben feta l’ofereixen a clients tant a una banda com a l’altra dels Pirineus.

Ha liderat multitud de projectes, com la restauració de masies, mantenint l’essència de l’edificació original, si així ho desitja el client. L’objectiu de Servimuntada és la compravenda, parcel·lació, urbanització i promoció de tota classe de finques rústiques i urbanes, juntament amb l’execució completa de tota mena d’obres de construcció per compte propi o de tercers.

Amb seu a Maçanet de Cabrenys, Servimuntada té els seus clients a la zona nord de la comarca i a tota la demarcació de Girona, però, també, s’ha estès a la Catalunya Nord, oferint els seus serveis.

Especialitzats en restauració

Aquesta clientela ja la va cultivar el pare de Marc Costejà, que n’és l’actual responsable. Però pel que fa a la restauració, segons comenta Costejà, «sempre hi hem apostat, perquè de totes les feines que podem fer del sector, és la que més ens agrada. És veritat que hi ha hagut un auge de la restauració en els últims anys, però nosaltres, des de sempre, que en fem i amb resultats satisfactoris per als nostres clients».

L’empresa Servimuntada utilitza les darreres tècniques i les millors eines per oferir un servei eficient i adaptat a tots els projectes. Cada obra que realitza és un gran projecte per a l’empresa, que s’hi aplica amb els màxims estàndards de qualitat i coneixements professionals.

També disposen de màquines d’excavació que posen a disposició d’aquells clients que ho necessiten.

Fa poc, la companyia ha ampliat la seva oferta de serveis tot incorporant l’edificació de teulades de fusta. També s’han especialitzat en la utilització del pladur i el guix, dos vessants que demanen els clients a aquesta empresa. Així mateix, l’empresa també es dedica a la construcció de piscines, un servei que cada cop té més demanda.

Servimuntada